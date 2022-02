GF Vip, Montano allibito su Amoruso e tuona: “Soleil salvata? Roba scritta”

Aldo Montano commenta le ultime dinamiche che si sono create al Grande Fratello Vip 6 e torna così a parlare della famosa soap di Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Non solo, il campione di scherma – ritenuto il vincitore morale di questa edizione – risponde ai dubbi su Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Ma prima gli tocca dire la sua sul famoso teatrino, che probabilmente andrà avanti fino alla fine. Con la squalifica dell’attore molti avevano sognato che questa parentesi arrivasse a un finale, ma ecco che l’entrata della venezuelana ha tenuto tutto in scena.

E ora Belli la raggiungerà nella Casa più spiata d’Italia, cosa che non va giù alla maggior parte dei telespettatori. Già nel corso della puntata di ieri, quando Alex ha accettato di tornare dentro quelle quattro mura, Montano ha espresso il suo disappunto. Lo rifà durante una brevissima intervista per Casa Chi. Qui ammette che non se l’aspettava il ritorno di Belli, dopo la squalifica. Nelle scorse edizioni, va sottolineato, i concorrenti squalificati non potevano neppure stare all’interno dello studio.

Più che altro, Aldo sperava che ciò non accadesse e invece. A questo punto, si chiede: c’è qualcuno che la pensa come lui? Non è sicuramente l’unico a non credere più al famoso ‘teatrino’. Le sue parole sono quelle che condividono in tanti: “Questa cosa veramente ha stancato, ha rotto”. Gli viene fatto notare, però, che il pubblico ha eletto proprio Delia Duran come prima finalista di questa edizione.

In studio è stato fatto notare, in particolare da Adriana Volpe e Clarissa Selassié, che i vari gruppi di fan si sono uniti per mandarla in finale. Sembra che il motivo sia legato al fatto che si voglia a tutti i costi andare contro Soleil, che intanto viene però resa immune – per l’ennesima volta – da Sonia Bruganelli. Su tutto questo, Montano pare avere le idee abbastanza chiare.

“Guarda, strano! Delia in finale, Soleil salvata e Alex che entra. Proprio una roba scritta mi sembra, meraviglioso. […] Ridiamoci su, facciamo finta di essere”

Queste le parole del campione di scherma, che ormai non crede più che le svolte di questa vicenda siano reali. Sono in molti coloro che denunciano il fatto che tutto sia stato scritto ancora prima dell’inizio di questa edizione del GF Vip. Ciò che sta suscitando interesse è l’ultimo messaggio condiviso da Lorenzo Amoruso per Manila Nazzaro. Aldo si fa spiegare nel dettaglio cos’è appena accaduto e appare abbastanza confuso.

Non saprebbe come commentare il gesto dell’ex calciatore. Conosce bene entrambi, con cui condivide una bella amicizia. Ma non riesce a riconoscere Lorenzo nelle parole condivise proprio nel corso della diretta della 40esima puntata.

“Non mi sembrano parole sue. Non so che messaggio voglia fare. Riconosco poche queste parole. Non so se sono dettata da qualcosa di più alto o da un impulso non so bene legato a cosa. Queste parole le riconosco poco dalla bocca di Lorenzo, non so se hanno uno scopo diverso.

Montano fa presente che Amoruso ha convinto Manila a proseguire questa esperienza, prima di Natale. Mentre Aldo ha preferito tornare dalla sua famiglia, la Nazzaro ha scelto di continuare il gioco fino alla fine, nonostante sentisse la necessità di fare ritorno a casa. Lorenzo si è preso la responsabilità, convincendo la sua compagna a completare la sua esperienza.

Lo schermidore racconta che Manila sta “facendo il suo viaggio nel migliore dei modi”. Precisa che da una mano a tutti dentro la Casa di Cinecittà. Probabilmente, secondo Aldo, Amoruso aveva intenzione di mandare un messaggio alla Nazzaro, come quando in passato le consigliò di stare attenta a determinati comportamenti di persone vicine a lei.

Inoltre, l’ex gieffino confessa di aver sentito Lorenzo “fino a qualche giorno fa”. Avrebbe parlato dell’amore che prova per Manila: “Due giorni fa era tutt’altra cosa, queste parole mi suonano strane”.

L’ingresso di Delia ha determinato una certa rottura in un gruppo che sembrava solidissimo, quello composto da Katia Ricciarelli, Soleil e Manila al GF Vip 6. Questa rottura per Aldo è stata positiva: “Si è staccata da un blocco che non era troppo gradevole”. Camminando da sola, ci guadagnerebbe di più, secondo Montano.

“Lorenzo si è battuto contro si è battuto contro mille difficoltà, problematiche. Si è dato da fare e si sta dando da fare, questo lo so per certo. È stato lui che ha mandato la situazione familiare avanti. Le parole che hai detto mi lasciano un po’ perplesso”

Così conclude Aldo Montano il suo pensiero su quanto sta accadendo tra Manila e Lorenzo. Bisognerà capire come prenderà le parole del suo compagno la stessa Nazzaro. Sicuramente Alfonso Signorini la metterà al corrente della situazione nel corso della puntata di lunedì prossimo.