GF Vip, Jessica abbatte Delia: l’affondo. È caos fuori e dentro la Casa

La Casa del Grande Fratello Vip 6 è nel caos e anche fuori i telespettatori litigano tra loro per chi mandare in finale. Il televoto con protagonisti Delia Duran, Davide Silvestri, Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli sta generando non poche polemiche. E intanto all’interno del reality show, la sudamericana continua ad alimentare le critiche. In particolare, a smontare la sua presunta strategia ci pensa ora Jessica Selassié. Quest’ultima è convinta che la moglie di Alex Belli non meriti la finale. La principessa si scaglia contro Delia puntando sull’amicizia che fingerebbe di avere con Soleil Sorge in questi giorni.

Jessica non crede per nulla che l’avvicinamento tra le due ‘nemiche’ di questa edizione sia casuale. Non crede “alla loro unione” e parla di “convenienza”. Soprattutto da parte della Duran ci sarebbe “soltanto strategia”. Ovviamente, la Selassié è abbastanza irritata anche dall’avvicinamento che c’è stato tra Delia e Barù. E si ritrova a prendere le difese di Soleil: “Se lei ha la coscienza pulita per quieto vivere ci passa il tempo”. A questo punto, parlando con Manila Nazzaro, ammette che al momento spera che la moglie di Belli non arrivi in finale: “Non se lo merita”.

In effetti, Jessica fa notare: “Lei cosa ha raccontato di concreto? Sempre sto triangolo. Il matrimonio difficile”. Non ha tutti i torti. Intanto, fuori dalla Casa di Cinecittà i telespettatori stanno animatamente litigando sui social. Il motivo riguarda il televoto attualmente aperto e che verrà chiuso da Alfonso Signorini durante la puntata del GF Vip che andrà in onda stasera.

Chi andrà in finale? I sondaggi vedono favorita Delia, che ha trionfato come candidata alla finale, battendo Soleil. Ma sono tanti coloro che non sono per nulla d’accordo con questo risultato. La Duran non si meriterebbe assolutamente di arrivare fino alla fine e soprattutto di essere eletta la prima finalista, sopra tutti. Sicuramente se ci fosse stato qualcun’altro al televoto, come Jessica e Lulù, il dubbio non ci sarebbe stato.

Sembra non esserci alcuna probabilità che ad avere la meglio sia la Ricciarelli, ultima nei sondaggi. Subito dopo Delia si piazza Davide Silvestri, che all’inizio del gioco era tra i favoriti di questa edizione. Col tempo ha però perso punti. A generare polemiche è anche il fatto che Manila Nazzaro starebbe raccogliendo molti voti al televoto che si chiuderà stasera.

Dopo la frase su Nicola Pisu, sono sempre di più i telespettatori che non digerirebbero la sua elezione per la finale. Attualmente la situazione è questa: chi vota Delia per andare contro Soleil e chi dà voti a Manila per smontare il famoso teatrino con protagonista Alex.

In tutto questo scompiglio, ad avere la meglio potrebbe essere Davide, che però non si è mai allontanato completamente dalla Sorge. Ed è proprio questo il motivo per cui continua a non essere valorizzato nei vari televoti.

Grande Fratello Vip, tutti contro Delia Duran: c’entra Barù

Le donne della Casa si schierano contro Delia, soprattutto per il televoto che è attualmente attivo. Miriana Trevisan e Manila si sono confrontate con la moglie di Belli, tentando di convincerla a modificare il suo comportamento per rispetto a Jessica e ai suoi sentimenti per Barù.

A detta delle due amiche, la Duran starebbe sfruttando la sua sensualità per attirare l’interesse dell’uomo, che da poco ha subito un lutto in famiglia. Per difendersi da queste accuse, la venezuelana ha fatto notare di essere libera di parlare e scherzare con tutti nella Casa.

“Se te lo dicono tre donne che la tua modalità è un pochino… Stavate flirtando, io c’ero. Si chiama delicatezza e alleanza tra donne”

Queste, ad esempio, le parole della Trevisan. Delia trova, invece, che Jessica stia soffocando Barù. Nonostante ciò, ha ribadito di non volere alcuna storia con l’uomo e di essere pronta a fare dei passi indietro.

#solearmy #soleilarmy #solphie #SoleilSorge so che questo televoto non ci riguarda, ma non possiamo permettere a delia o Manila di andare in finale, VOTIAMO IN MASSA DAVIDE e facciamo sentire, abbiamo ancora pochissime ore #gfvip — Jess_Sole (@Jess_Sole_) February 7, 2022

Cari fan di… Soleil,Manila,Barù,Jessi,Lulu, Miriana,Nathaly,Delia Ok,abbiamo opinioni diverse sui nostri concorrenti preferiti, c'è il gioco, la strategia ecc. ‼️MA‼️non è possibile che ci ROVINIAMO un reality gia scarso,con le nostre mani votando DAVIDE!!! L'ANTI #GFVIP 1/2 — ???????????????????????????????????????????????? (@neothehackerV2) February 7, 2022

Non ho niente contro Davide però se dite che Manila lava solo piatti Davide fa solo pizze io porterei più in finale Manila che nel bene o nel male ha sempre espresso il suo parere anche se avvolte ha sbagliato ma Davide nn prende mai una posizione fa sempre silenzio stampa #gfvip — Anna ???? (@Anna110980) February 7, 2022

Pensando al grandissimo smacco che riceveranno dal pubblico Davide, Katia, Manila e il resto della casa se Delia dovesse essere 1°finalista ☠️☠️☠️

CONTINUATE A VOTARLA #gfvip #deliaduran pic.twitter.com/q6BPU0mGFL — F. (@Butterflyknif19) February 7, 2022

Dai votiamo DELIA dobbiamo realizzare il CAOS in quella casa dimostriamo che il pubblico decide facciamo spappolare i fegati al CLAN. C'è la dobbiamo fare anche per quello pagliacci di ALFONZOOOO è le sue protette!!,#gfvip #jessvip https://t.co/O4V9RwPf7a — Beautiful (@Beautif42601711) February 7, 2022