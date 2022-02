Grande Fratello Vip, notte folle: bacio Delia e Barù, interviene Soleil

Barù Gaetani, nipote di Costantino della Gherardesca, è uno dei protagonisti del GF Vip 6. Fin da poco tempo dopo il suo ingresso nella Casa, avvenuto lo scorso dicembre 2021, il food influencer si è avvicinato a una delle sorelle Selassiè, Jessica. Tuttavia, dopo qualche settimana, in Casa è entrata Delia Duran, da cui Barù sembra essere molto attratto. Nella notte tra ieri e oggi, 5 febbraio 2022, è addirittura scattato un bacio tra loro due.

Barù Gaetani e Delia Duran si sono baciati. Nonostante, a quanto pare, il momento non sia stato ripreso dalle telecamere, il fatto è stato notato da alcuni gieffini. Tutto è accaduto mentre in Casa era in corso una festa al Love Boat. Il food influencer e la modella venezuelana si sarebbero scambiati effusioni mentre Gianluca Costantino e Soleil Sorge stavano ballando, inquadrati dalle telecamere. A notare il tutto è stato proprio il modello. Quest’ultimo è apparso subito molto sorpreso e ha riferito quanto ha visto all’italoamericana, che è rimasta visibilmente allibita. “Si sono baciati, si sono baciati, guarda! Il quadro de l’amore libero si è baciato! Ti giuro stan facendo un delirio”, ha subito esclamato Costantino. “Non è vero, non ci posso credere” ha fatto eco Soleil.

La Sorge, scoppiando a ridere, ha subito riferito tutto a Sophie Codegoni, che stava ballando in coppia con il suo Alessandro Basciano. Anche la 21enne è rimasta scioccata dopo aver sentito: “Che c***o dici?”, ha subito detto. “Giuro!” ha confermato Soleil. Quest’ultima ha pensato bene di parlare con la Duran stessa, apparsa proprio in quel momento, per avere delucidazioni. Gaetani, infatti, è legato a Jessica Selassiè, che sicuramente non gradirebbe venire a conoscenza del fatto che l’uomo di cui è innamorata ha baciato un’altra. Le due hanno iniziato così a parlare in spagnolo. La Sorge ha fatto presente a Delia che questo bacio potrebbe ferire qualcuno, riferendosi appunto alla sorella di Lulù. La venezuelana, confermando indirettamente quanto successo, si è difesa dicendo che si è trattato di un gioco: “Lui ama giocare è un grande giocatore così ho giocato anche io. Non bisogna prenderlo sul serio. Sai com’è Barù.”

Effettivamente, da quando Delia Duran ha deciso di comportarsi da donna libera e di togliersi dal dito l’anello che la lega simbolicamente ad Alex Belli è stata sempre più disinibita. Inoltre, da qualche giorno, la 33enne gioca con Barù, stuzzicandolo ripetutamente. La modella sta forse cercando di attirare qualche uomo della Casa in modo da far ingelosire l’attore di CentoVetrine? Tuttavia, ancora non c’è nessuna immagine del bacio, tanto che molti utenti di Twitter stanno addirittura dubitando che tutto ciò sia successo davvero visto che se così fosse si scatenerebbe sicuramente l’ira della Selassiè generando molto scompiglio in Casa.