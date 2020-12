GF Vip, marito Stefania Orlando lascia i social: guerra contro il reality

Simone Gianlorenzi, il marito di Stefania Orlando, si lascia andare a un duro sfogo in queste ultime ore. Quanto sta accadendo nella Casa del Grande Fratello Vip 5 non piace al musicista, che decide addirittura di prendersi una pausa dai social. Ma cosa sta accadendo? Nel corso della puntata andata in onda lo scorso lunedì 7 dicembre, Stefania è stata attaccata dalle sue coinquiline. Questi attacchi l’hanno portata a vivere un momento di forte crisi. Proprio per tale motivo, Simone ammette che non ci sta più! A detta del marito della Orlando, il reality starebbe giocando con le persone. Pare, dunque, che il musicista si stia schierando contro le dinamiche del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Ad attaccare Stefania, nel corso della 24esima puntata, sono state Rosalinda e Dayane Mello. Ma la gieffina ha ricevuto attacchi anche da Antonella Elia e Patrizia De Blanck, direttamente dallo studio.

Dopo quanto accaduto, la Orlando non è riuscita a trattenere la sua angoscia e, di fronte alle telecamere che li riprendono 24 ore su 24, ha dato vita a uno sfogo forte. Di fronte a questa scena, Simone sceglie di intervenire, facendo sapere ai telespettatori che non apprezza per nulla il trattamento che è stato riservato alla moglie e probabilmente si riferisce a quanto accaduto durante la scorsa puntata del reality show. Come sempre, Simone sostiene a distanza la Orlando, che ha deciso di approfittare dell’opportunità che il programma ha dato a tutti i concorrenti di proseguire fino al prossimo mese di febbraio.

Su Twitter, il musicista condivide un messaggio per i fan. In particolare, scrive:

“Viperelle, vi ho amate dal primo momento e vi amerò sempre. Grazie per il vostro affetto incondizionato e per quello che state facendo. Entro in modalità detox, pensavo fosse un gioco e che non giocassero così con le persone. Non sto parlando del televoto”.

Sembra chiaro che Simone voglia appunto sfogarsi contro le dinamiche del reality di Signorini, sebbene non sia sceso nel dettaglio. Sicuramente la Orlando si è sentita in particolar modo colpita da ciò che hanno dichiarato sul suo conto Dayane e Rosalinda, attualmente al centro di una bufera a causa delle accuse che i telespettatori stanno facendo al programma sui televoti. Stefania ha dichiarato di essere rimasta male quando è stata definita dalle due coinquiline come una “manipolatrice”.

A consolare la Orlando ci ha pensato Maria Teresa Ruta, la quale ha tentato di spiegarle che in molti la considerano una concorrente forte e, dunque, starebbero tentando di screditarla agli occhi del pubblico.