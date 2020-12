Grande Fratello Vip, Adua salvata dai brasiliani? Bufera sul web

Cade nella bufera il GF Vip 5, a causa dei televoti. Questa volta accade dopo il risultato che regala l’immunità a Rosalinda nelle nomination. Scendendo nel dettaglio, nel corso della 24esima puntata, Adua Del Vesco ottiene il favore del pubblico, arrivando prima tra i preferiti. Con il 36% dei voti, l’attrice batte Pierpaolo Pretelli (32%), Stefania Orlando (27%) e Selvaggia Roma (5%). La scorsa settimana era riuscita a ottenere un risultato simile Dayane Mello, che aveva anche superato Tommaso Zorzi, ritenuto il concorrente più amato di questa edizione, insieme a Pierpaolo e Stefania. E già in questo caso i telespettatori si erano lasciati andare a critiche e accuse nei confronti del programma.

Ma qual è il motivo? Sono tantissimi coloro che sui social si dichiarano convinti del fatto che a salvare Rosalinda e Dayane siano stati i brasiliani. Pare che i fan della modella brasiliana, direttamente dal Brasile, abbiano fatto davvero di tutto pur di renderla la preferita e di salvarla. Gli stessi avrebbero fatto in modo che Rosalinda, grande amica di Dayane, avesse lo stesso risultato.Non solo, diverse settimane fa, aveva fatto discutere il televoto che vedeva salva sempre l’attrice, ma grazie al presunto aiuto degli spagnoli.

Questa volta sarebbero stati proprio i brasiliani a dare una mano ad Adua a vincere questo televoto. Il web si sta, in queste ultime ore, rivoltando contro il reality. Sono davvero tanti i telespettatori che rivendicano il fatto che a votare per i concorrenti del programma debbano essere solo i cittadini italiani. Sebbene il regolamento lo proibisca, pare si possa votare anche dall’estero e questo crea malumori sui social.

Gli italiani hanno sostenuto, a quanto pare, Pierpaolo e Stefania. Secondo quello che si legge su Twitter, in pochi avrebbero voluto vedere Rosalinda trionfare in questo televoto. I fan accusano i brasiliani di aver creato degli account fake, con lo scopo di avere molti voti a disposizione per salvare le loro beniamine. Il pubblico chiede, a questo punto, al programma di utilizzare un sistema di sicurezza all’interno del portale, in modo che possa votare solo chi risiede in Italia.

Pare che diverse persone abbiano iniziato a creare degli account sul sito della Mediaset per rendere immune Adua in questo televoto settimanale, per aiutare Dayane. Pertanto, a detta del pubblico le due concorrenti sarebbero difese da spagnoli e brasiliani, i quali commentano effettivamente su Twitter la cosa. Ci sarebbero addirittura alcune immagini che andrebbero a provare la presenza degli account fake utilizzati per salvare Rosalinda questa sera.