GF Vip, Dayane e Adua attaccano Stefania: “Manipolatrice, vuole ferire”

Le Rosmello, come le hanno ribattezzate i fan, dopo essersi scagliate contro Francesco Oppini adesso sono passate al “taglia e cuci” sulla Orlando: i dubbi espressi in confessionale

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò hanno regalato una nuova puntata del loro “taglia e cuci”, come lo ha chiamato Alfonso nella scorsa puntata. Se qualche giorno fa avevano detto peste e corna su Francesco Oppini chiuse in piscina, adesso il loro bersaglio è Stefania Orlando. La colpa della conduttrice? Non avere affinità con Dayane, anche se quest’ultima usa altri termini per descrivere il loro non rapporto, e aver espresso dei dubbi a Rosalinda. Stefania ha infatti spiegato alla diretta interessata di avere dei dubbi su di lei, visto ciò che ha raccontato in questi mesi di Grande Fratello Vip e alcuni suoi comportamenti non sempre uguali.

A volte risulta una persona che sa ben difendersi da sola e che risponde a tono, per esempio in puntata. Altre volte invece sembra una persona più fragile e pacata. Chi è allora la vera Rosalinda? Questi dubbi di Stefania hanno mandato un po’ in crisi Adua. Peccato che anche lei abbia detto a Francesco, nello stesso giorno, di chiedersi chi sia lui realmente. Ma quando è stata Stefania a dirlo a lei non ha reagito bene. Ha detto infatti di aver vissuto male queste parole della Orlando, così la sua amica Dayane ha deciso di metterla in guardia. La Mello infatti non sopporta Stefania, da tempo.

La modella ha detto la sua parlando con Rosalinda e non si è di certo trattenuta. Ha quindi ammesso di non sopportare più la voce e la presenza di Stefania, né il suo atteggiamento. Pensa che sia una donna falsa e non le piace. Ha parlato anche di “anime oscure che risucchiano la sua energia”. Ha poi allargato il discorso ad altri concorrenti e ha aggiunto:

“Adesso c’è un’atmosfera strana perché i giocatori sono tutti deboli. Stanno impazzendo. E io godo, mi diverto perché io sto benissimo. Non c’è più gioco, capito?”.

Seppure avesse detto di voler abbandonare il gioco per tornare dalla figlia, Dayane ci ha poi ripensato e sembra prontissima a vivere altri due mesi e mezzo nella Casa. Pubblico permettendo. Intanto nel daytime di oggi sono emersi i confessionali di Dayane e Adua di Stefania Orlando. Queste sono state le parole di Rosalinda:

“Cosa pensi veramente di me? Oppure approfitti di un momento in cui sono fragile per buttarmi ancora più giù? C’è una furbizia e un’astuzia che a oggi non mi piace per nulla. Approfittarsi di una sensibilità maggiore di una persona non mi piace. Lei è molto tagliente, vuole toccare e ferire le persone”.

Dayane invece, oltre a tutto ciò che ha detto all’amica, ha poi aggiunto in confessionale:

“Una persona molto manipolatrice, le piace tutta questa confusione. Dove c’è la confusione lei ci sarà sempre”.

Molto probabilmente ci sarà una nuova clip sulla rubrica “taglia e cuci di Dayane e Rosalinda”, visto che Signorini è rimasto parecchio colpito da quella su Oppini. Infatti qualcuno su Twitter ha pensato che le due amiche lo facciano di proposito, per essere protagoniste. Ma la vera domanda è: Rosalinda come reagirà stavolta? Con Francesco infatti ha prima mostrato i denti in puntata, poi nel confronto con lui si è quasi rimangiata del tutto le parole dette. Spiegandosi meglio ha praticamente dato una versione diversa da quella che aveva espresso in piscina con l’amica Dayane.