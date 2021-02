GF Vip, Maria Teresa Ruta delusa da Zorzi e non solo: “Hanno recitato tutti”

In una lunga intervista a Chi l’ultima eliminata dalla Casa torna all’attacco, ma giustificando i suoi ex compagni d’avventura

Maria Teresa Ruta ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi. Come ha spesso fatto nella Casa, anche in questa intervista Maria Teresa ha detto ma tentando di non dire. Si è fatta un’idea precisa sulla nomination che le ha fatto Tommaso Zorzi, per esempio. Secondo lei infatti Tommaso l’avrebbe nominata solo per fare bella figura agli occhi del pubblico, non accanendosi su Giulia Salemi. E poi secondo lei lo avrebbe fatto per salvare Stefania Orlando, che però non rischiava la nomination e di sicuro lui non l’avrebbe nominata, non di nuovo. Pare che lei abbia notato delle trasformazioni nell’atteggiamento dei concorrenti che l’hanno destabilizzata. E su questo non ha tutti i torti, ma queste trasformazioni ci sono state perché i Vipponi hanno iniziato ad avere dubbi vedendo sue incoerenze e incongruenze.

Ma quindi è rimasta delusa da Tommaso? La risposta è sì, si aspettava che lui le dicesse di averla nominata. E ha di nuovo attaccato Stefania Orlando, dicendo che il suo consiglio, di non dirglielo, non è stato dei migliori. Ma forse la Ruta non ricorda che quando Tommaso ha nominato Stefania è stata lei la prima a inventare storie per far bruciare meno la ferita della Orlando. Quest’ultima ha fatto lo stesso, magari anche sbagliando, come però aveva sbagliato pure Maria Teresa. Non ha risparmiato un attacco a tutti i concorrenti:

“Mi abbandonavano, non mi riportavano le cose che venivano dette contro di me e in puntata prendevo sempre schiaffi.[…] Penso che abbiano recitato tutti. ‘Maria Teresa sei una mamma fantastica ‘ e poi mi nomini, ‘Devi vincere’ e mi nomini… c’è qualcosa che non torna. Tutti a dire ‘quella recita’, si vede che se ne intendono”.

Fa strano che lei stessa abbia avuto più o meno gli stessi comportamenti che oggi rimprovera ai coinquilini. Lo stesso Francesco Oppini ne ha parlato di recente. Ha spiegato che se non ha mai detto nulla è perché non è abituata allo scontro, ma preferisce scaricare la tensione in altri modi. Ma nell’intervista ha sferrato anche un ultimo e duro attacco a Zorzi. Anche stavolta però addolcendolo con belle parole subito dopo. “Mi hai criticato, mi hai imitata anche in mia assenza e chissà quante cose scoprirò che hai detto alle mie spalle!”, ha dichiarato la Ruta. Subito dopo però ha specificato di non essere arrabbiata con lui, di volergli bene perché è una persona generosa:

“Sei stanco come tutti e ci sta che in questi momenti ci si confonda, che si diventi veementi e cinici, ma questa è la tua bellezza. Posso solo dirti che ne basta un po’ meno. Ma siete tutti stanchi, stremati e, in questi casi, occorre essere indulgenti”

Non potrebbe invece essere che anche Tommaso Zorzi possa aver avuto dei dubbi su di lei? Quando lo stesso Tommaso ha provato a giustificare le incoerenze di Maria Teresa – che secondo qualcuno è stata ormai smascherata – dicendo che forse era stanca, lei è arrivata a dire che se solo avessero ripetuto che era stanca lei li avrebbe distrutti. Ma anche dopo questa intervista i fan del GF Vip si chiedono: perché non dire tutte queste cose lunedì sera, quando è rientrata nel giardino per un confronto con Tommaso e Stefania? Insomma, la Ruta riuscirà mai a parlare apertamente e in modo diretto in questo gioco chiamato Grande Fratello Vip?

Un atteggiamento che ha spesso avuto nella Casa e che le è costato a lungo andare, perché ormai il pubblico aveva notato che i toni usati alle spalle dei concorrenti erano diversi da quelli usati quando parlava direttamente con i concorrenti in questione. Se lei ha parlato a Tommaso e Stefania di un video, che esiste e risale agli ultimi giorni però, i fan Zorzando hanno già promesso di far arrivare tutti i video in cui lei non ha parlato in modo molto carino alle loro spalle. E poi ci sono queste ennesime frecciatine… Quando il GF Vip finirà, ci sarà un dopo GF Vip infuocato?