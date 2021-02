Oppini a ruota libera: delusione Ruta, retroscena Zorzi e futuro a Tiki Taka

Francesco Oppini ha commentato le ultime vicende nella Casa del GF Vip e non solo. Ospite di Turchese Baracchi nella sua trasmissione radiofonica Turchesando, l’ex concorrente ha però voluto evitare di parlare di Dayane Mello. La sua intervista era prevista per la settimana scorsa, ma hanno deciso di rimandarla a oggi per la scomparsa del fratello di Dayane. E proprio per questo motivo, e per rispetto al lutto della famiglia Mello, lui oggi ha preferito non entrare nel merito delle dinamiche quando si parlava di Dayane. Insomma, ha preferito sorvolare sulle domande che la riguardavano per rispetto del momento delicato che sta vivendo. Ne ha approfittato invece per mandare un abbraccio alla famiglia Mello.

Non si è risparmiato invece su Maria Teresa Ruta, chiacchieratissima negli ultimi giorni. Francesco e Maria Teresa non si sono presi subito nella Casa, come lui ha confermato anche oggi. Poi hanno trovato un punto d’incontro e hanno smesso di nominarsi. Tuttavia lui non ha smesso di notare dei comportamenti poco chiari della Ruta. Che non sono sfuggiti neanche al pubblico, in verità. Francesco ha notato spesso dei comportamenti che ha definito sbalorditivi. Per esempio il dire che non le danno fastidio le nomination e poi piangere. Oppure prendersi cura di alcuni concorrenti, dire di farlo come una madre e poi nominare quello stesso concorrente. Insomma non riesce a spiegarsi alcune cose:

“Un modo di fare particolare. Anche le dichiarazioni varie prima su Alain Delon e poi su Baccini che non trovano riscontro fanno parte del suo modo televisivo di essere. Lei è una grande professionista, quelli che fanno questo mestiere da tantissimi anni sanno bene come comportarsi. Ci può anche stare un atteggiamento del genere. Ovvio che è un atteggiamento per il quale faccio i salti di gioia. Non mi piace come si sta comportando nei confronti di Tommaso”

Turchese ha confermato che anche lei sapeva che Alain Delon era innamorato di Alba Parietti. Ma soprattutto Francesco si è chiesto perché fare un’uscita del genere in prima serata sapendo che c’era in studio il figlio della diretta interessata, cioè lui. E una risposta che riesce a darsi alla domanda è questa:

“Sai che crei dinamiche, crei clip e probabilmente crei lavoro a chi c’è fuori della tua famiglia perché andrà a parlarne di questa cosa. Un modo di fare molto avanti dal punto di vista televisivo. Su questo non c’è dubbio che lei sia capacissima”

Messo da parte il capitolo Maria Teresa Ruta, Oppini ha parlato anche della sua amicizia con Tommaso Zorzi. Ha confermato tutto ciò che i fan già sanno, che intende esserci e il resto. Ma ha aggiunto anche dei retroscena. In particolare ha svelato il suo regalo di Natale: sei bottiglie di champagne, che si augura berranno insieme. E poi ha parlato del famoso discorso fatto a Tommaso l’ultima volta in passerella, quando gli ha fatto capire che se voleva uscire poteva farlo. Un discorso fatto contro gli interessi del programma, che punta molto su Zorzi per molti aspetti. Anche il successo del Late Show, per esempio.

Ebbene, Francesco a tal proposito ha raccontato: “Gli autori mi avrebbero mangiato vivo, però paradossalmente lo ha caricato”. E proprio perché lo ha visto ricaricato dai loro incontri ha deciso di rimandare l’aereo. Il suo messaggio in cielo arriverà quando Tommaso avrà bisogno di supporto e non sarà possibile incontrarlo nella Casa. Oppini ha detto pure che al momento non ci sono proposte di lavoro concrete che li vedono in coppia in qualche programma, in radio o in tv che sia. Se ne parla, ma sono solo parole per ora perché Tommaso è ancora nella Casa e quindi non possono arrivare delle proposte concrete. Lui sarebbe felice di lavorare con Tommaso, comunque.

Stanno arrivando invece proposte per lui come singolo. Andrà o non andrà a Tiki Taka? Ebbene sì, lui ha confermato che ci sarà. Per ora non è ancora successo perché Tiki Taka va in onda il lunedì sera, come anche il Grande Fratello Vip. Per ovvie ragioni lui sta dando priorità al reality show, quando finirà andrà ospite da Chiambretti. Ora come ora si parla di una sola ospitata, non è certo che si trasformerà in una collaborazione solida e duratura.