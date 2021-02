GF Vip, un ex torna nella Casa per il Late Show di Zorzi: come partecipare

Tommaso andrà in onda stasera con il secondo appuntamento del suo programma, su Mediaset Extra in seconda serata e con una nuova rubrica: arriva l’ospite dall’esterno

Stasera nella Casa del Grande Fratello Vip andrà in onda il secondo appuntamento con il Late Show di Tommaso Zorzi. Dopo il grande successo della prima puntata, che ha fatto registrare ascolti inattesi e inaspettati su Mediaset Extra, Zorzi è stato subito incaricato di scrivere il secondo appuntamento. Sarebbe dovuto andare in onda la settimana scorsa, ma è saltato per la scomparsa del fratello di Dayane Mello. Non slitterà ulteriormente, perché stasera andrà in onda su Mediaset Extra e con una grande novità. Ci sarà infatti un ospite esterno, un ex concorrente che si farà intervistare da Tommaso e anche i fan avranno un ruolo importante.

L’ospite del Late Show è Selvaggia Roma, che su Instagram ha annunciato con grandissimo entusiasmo e tanta emozione che tornerà nella Casa. Di sicuro sarà un ritorno in collegamento sullo schermo in salotto, perché a causa del Covid non può tornare fisicamente nella Casa. Selvaggia è stata felicissima di annunciare questa sorpresa: “Stasera torno nella Casa del Grande Fratello per fare l’intervista con Tommaso”. Ma non solo Zorzi avrà modo di fare domande alla sua ospite, anche i fan! Il reality ha annunciato infatti che su Twitter i fan possono fare delle domande usando l’hashtag del Late Show, nella versione con “GF” e non “TZ”, e le più belle verranno selezionate e rivolte a Selvaggia.

Sul profilo Instagram del Grande Fratello Vip hanno postato anche la locandina con l’appuntamento di stasera. E ne hanno pubblicata una seconda anche per annunciare l’ospite esterno, ovvero Selvaggia. Pare che questa rubrica si chiami Ma parliamo di te, una frase che prende spunto da uno dei tormentoni di Zorzi ovvero “Ma parliamo di me”. Che ci sia il suo zampino dietro? Probabilmente sì, anche perché la prima puntata è stata ideata e scritta interamente da lui, con l’aiuto degli autori per organizzare tutto. Quindi è possibile che sia stato Tommaso a chiedere di avere un ospite esterno e magari anche a scegliere Selvaggia Roma. Oppini sarebbe stato scontato, o magari lo terrà come ciliegina sulla torta.

Selvaggia è rimasta nei pensieri di diversi concorrenti, ma anche nel pubblico. Molti concordano sul fatto che sia uscita troppo presto ed essere la prima ospite del Late Show di Zorzi al GF Vip non potrà che renderla felice. Così come ha suscitato molto entusiasmo nel pubblico, che su Twitter si è subito scatenato con le domande. L’appuntamento con il GF Late Show, che molti sui social hanno subito ribattezzato TZ Late Show proprio perché porta la firma di Zorzi, è per stasera su Mediaset Extra e sui canali del GF Vip. L’orario? Alle 23.