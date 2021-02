Manca poco alla finale del Grande Fratello Vip 5, ma le acque sono agitatissime nella Casa. E anche fuori. I colpi di scena si stanno susseguendo e i più inaspettati hanno avuto come protagoniste Maria Teresa Ruta e Rosalinda Cannavò. L’eliminazione della prima ha lasciato senza parole i concorrenti nella Casa, ma anche una parte di pubblico che si aspettava di vederla in finale. Maria Teresa è stata di sicuro una delle protagoniste di questa edizione, ma nelle ultime settimane ha commesso qualche passo falso che più di qualcuno non le ha perdonato. Rosalinda invece ha spiazzato avvicinandosi ad Andrea Zenga, dopo la confusione sul fidanzato Giuliano. Anzi, ex fidanzato.

La Cannavò era già in crisi da tempo ed era chiaro a tutti che la sua relazione fosse al capolinea. La presenza di Zenga e scoprire di piacergli ha solo accelerato la decisione di Rosalinda, che dopo la diffida dell’ex si è lasciata andare. Insomma, è nata una nuova coppia nella Casa, ma non tutti sono d’accordo sul modo di agire della concorrente. C’è infatti chi pensa che avrebbe dovuto prima chiudere la sua relazione e poi abbandonarsi tra le braccia del bel Zenga. Cecilia Capriotti è tra queste persone. A Super Guida Tv l’ex concorrente ha infatti raccontato:

“Penso che Rosalinda prima di iniziare qualsiasi tipo di storia avrebbe dovuto parlarne con Giuliano. Doveva chiarirsi con lui per capire se continuare o meno la storia. Per Giuliano deve essere stato un colpo vedere Rosalinda in atteggiamenti affettuosi con Andrea”

Di sicuro le intenzioni di Rosalinda erano proprio queste. Prima di ieri sera infatti non c’era stato nulla tra lei e Zenga, se non abbracci e baci a stampo sabato sera. Prima di sabato sera nulla. Ma ieri sera ha capito che anche da parte di Giuliano era tutto finito dopo la diffida, come lo ha definito Tommaso Zorzi è stato un nullaosta di Giuliano. La loro relazione sembra definitivamente chiusa, morta e sepolta, e di sicuro lo era già prima che Rosalinda si accorgesse di Zenga. Ma Cecilia ne ha avute anche per Maria Teresa. Tra le due nella Casa ci sono stati dei forti scontri e diverse incomprensioni dopo che la Ruta ha nominato la Capriotti.

Sulla vicenda il pubblico è diviso, c’è chi è d’accordo con Cecilia e chi invece con Maria Teresa. Fatto sta che l’eliminazione di quest’ultima, di cui è unica responsabile lei stessa, la Capriotti ha gioito, almeno un po’. Ha preferito non parlare del rapporto di Maria Teresa con Tommaso e Stefania, ma si è basata su ciò che è successo a lei. Ha ribadito che la nomination ricevuta dalla Ruta è stata un colpo basso. Quando è uscita dalla Casa ha ricevuto molti messaggi da parte del pubblico che era d’accordo con lei:

“Mi davano ragione asserendo che Maria Teresa esasperava un po’ le reazioni. Io non le ho mai dato della falsa infatti anche se sono uscita dalla casa per colpa sua. Non ce l’ho con lei anche se il suo atteggiamento mi ha lasciato con l’amaro in bocca. Non avrò mai un bel ricordo. Alla fine però è stata smascherata lei ed è uscita”

Quando Maria Teresa è arrivata in studio c’è stato un abbraccio, dal quale Cecilia non si è sottratta. Pare che abbiano anche avuto un confronto in cui la Ruta ha ammesso di aver sbagliato in quella nomination. Se su Maria Teresa e Rosalinda non si è risparmiata, su Giulia e Tommaso ha preferito non schierarsi. Cecilia ha detto di conoscere entrambi e di non sentirsela di dare torto o ragione a uno o all’altro. Spera solo che quando finirà il Grande Fratello Vip 5 i due riusciranno a risolvere i contrasti.