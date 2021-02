GF Vip, Andrea Zenga e Rosalinda: scoppia la passione dopo diffida (VIDEO)

By

A poche settimane dalla fine del Grande Fratello Vip non mancano le sorprese e le emozioni. Tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò la complicità è davvero alle stelle e qualcosa tra loro sta nascendo. Durante la puntata di lunedì 15 febbraio la concorrente ha commentato il momento intimo vissuto con il figlio di Walter Zenga, ammettendo di provare sensazioni che a parole non riesce a esprimere e il suo cuore batte a mille. Il ragazzo ha confermato di ricambiare i sentimenti, confessando di essere attratto da lei per i modi e per la sua delicatezza.

Alle prime luci dell’alba di questa mattina, martedì 16 febbraio, è scoppiata la passione tra Rosalinda e Zenga. Tutto è accaduto sotto le coperte e i due ragazzi si sono lasciati andare a un bacio ancor più profondo rispetto a quello che c’è stato la sera di San Valentino. Nascerà, dunque, una nuova storia d’amore? Già da qualche mese lei non aveva nascosto di essere molto incerta e dubbiosa sui suoi sentimenti con il suo fidanzato e sulla stabilità della loro relazione. Il rapporto con l’ex volto di Temptation Island è diventato sempre più forte, sino a quando lui si è dichiarato ammettendo di provare dei sentimenti per lei.

È palese che Rosalinda abbia lasciato Giuliano Condorelli in diretta tv. Il ragazzo potrebbe avere reagito male al nascere del feeling tra la sua (ex) fidanzata e Zenga. Signorini ha comunicato all’attrice che la produzione del reality show ha ricevuto una diffida da parte di Giuliano, ovvero quella di non parlare più di lui. Alla notizia Rosalinda si è portata le mani al viso, mentre Tommaso Zorzi ha spinto la siciliana a pensare al risvolto positivo: “Adesso liberi tutti, questo è un nulla osta”

Comunque raga +1000 punti a Rosalinda che è passata dal farsi Giuliano al farsi Zenga. #tzvip pic.twitter.com/jIxNdabgZC — E IL 61% LO SAPETE FARE? (@odioilcaffella1) February 16, 2021

Dayane Mello attacca Rosalinda Cannavò al GF Vip. Lei replica: “Non ho voglia di moralisti”

Nella notte Dayane Mello è sbottata contro Rosalinda Cannavò accusandola di aver nominato Giulia Salemi nonostante fosse una sua amica all’interno della Casa:

“Lei era tua amica. Se non conta nulla arriverà il momento che nominerai me. Se mi troverò in una situazione se scegliere tra te e Samantha allora forse sceglierò Samantha”

Adua si è trovata spiazzata e ha confessato al suo neo-fidanzato di essere delusa dall’atteggiamento della brasiliana:

“A volte non la capisco. Non ho voglia di moralisti adesso, è un gioco, devo essere messa in croce da lei?”

La modella sembra essere anche gelosa della storia nata tra Rosalinda e Zenga: la Cannavò, infatti, è convinta che nella prossima puntata nominerà il suo ragazzo.