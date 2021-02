Grande Fratello Vip, bacio tra Zenga e Rosalinda: lei scoppia a piangere

By

Non possono più nascondere il loro interesse reciproco e finalmente Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si sono baciati. I due concorrenti dell’attuale edizione del GF Vip hanno trascorso la serata di San Valentino coccolandosi a letto, scambiandosi abbracci, carezze e baci sulle guance. Poi, invece, ci sarebbe stato un bacio a stampo sotto le coperte come segnalato da diversi telespettatori su Twitter. A interrompere l’atmosfera magica è stato il resto del gruppo accorso in camera da letto a spiarli.

Stefania Orlando ha ironizzato sul fatto che quanto accaduto avrà uno spazio centrale nella puntata di stasera 15 febbraio: “Questo è blocco 1”. Dayane Mello ha invitato Andrea a sdraiarsi accanto a Rosalinda, mentre Tommaso Zorzi si è piazzato davanti la coppia mangiando patatine. Nei giorni scorsi è stato il figlio di Walter Zenga a dichiararsi all’attrice, sebbene abbia ribadito più volte di non volerla mettere in difficoltà essendo fidanzata fuori la Casa.

A spazzare via l’imbarazzo sono stati gli autori che hanno chiamato Zenga e Cannavò in confessionale. Una volta tornati in salone, Rosalinda è scoppiata a piangere. La ragazza, seduta accanto a Stefania, non è riuscita a trattenere le lacrime e si è lasciata andare a un lungo sfogo:

“Non so come gestire questa cosa, ma so che è giusta”.

L’ex volto Rai ha provato di rincuorarla:

“La vita è tua, devi sentirti libera di fare quello che ti senti. Un po’ di sano egoismo ci vuole”

Il bacino di Zenga a Rosalinda e lei che si copre con la coperta imbarazzata #GFVIP pic.twitter.com/30ZlP8Z1f2 — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) February 14, 2021

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sempre più vicini al GF Vip: la reazione di Giuliano

Dopo la dichiarazione di Andrea Zenga a Rosalinda Cannavò, il fidanzato Giuliano ha disattivato i profili social senza alcuna dichiarazione. Prevedibile è che stasera, 15 febbraio, o tra qualche giorno ci sia al Grande Fratello Vip un confronto.

La situazione sembra essere complicata per Adua. Ultimamente aveva accettato con riserva le chiavi di casa del fidanzato Giuliano, ma i suoi sentimenti sono stati chiari a tutti. Alla fine dell’incontro in diretta aveva salutato il ragazzo con un semplice “ti voglio bene” e con un ti amo, segno che i suoi sentimenti non sono più gli stessi.

Al momento si trova combattuta tra la voglia di lasciarsi andare alla conoscenza con Andrea Zenga e i sensi di colpa che prova per il compagno fuori dalla Casa.