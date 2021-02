GF Vip, Rosalinda si dichiara a Zenga: drastica reazione di Giuliano

Nel pomeriggio di ieri al GF Vip Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono confessati il reciproco interesse. Venerdì sera Signorini ha anticipato il suo Vippone, mostrando a Rosalinda un confessionale in cui Andrea ammetteva che lei gli piace molto. E così lui si è fatto coraggio e ha chiesto all’attrice di parlare. Si sono appartati in piscina e qui si sono dichiarati a vicenda. Zenga ha ammesso che Rosalinda gli piace molto, ma che è frenato perché lei è fidanzata da dieci anni. Non vuole fare gesti o passi che possano in qualche modo metterla in difficoltà. Né vorrebbe mancare di rispetto a lei e alla sua relazione, né tanto meno al fidanzato Giuliano.

La risposta di Rosalinda ha spiazzato più di qualcuno. Soprattutto i fan Rosmello, convinti che ci fosse un sentimento diverso dall’amicizia tra lei e Dayane Mello, uno dei motivi principali che ha fatto nascere il fandom. Rosalinda invece sembra molto interessata ad Andrea Zenga. A lui infatti ha detto di non sentirsi in difetto perché se ci sono stati avvicinamenti fra loro è perché lo ha voluto anche lei. La sua situazione fuori è molto complicata, lo ha ammesso, ma lei era già in crisi da un po’ nel suo rapporto. Zenga pare stia contribuendo a questa crisi:

“Sicuramente conoscerti mi ha destabilizzato e sei arrivato in un momento in cui io ero già in conflitto con me. Dal momento in cui mi espongo è perché ho capito delle cose. A modo mio mi sono esposta. Mi fa piacere stare con te, sei molto affine a me e non mi sentivo così da tempo. Ora è difficile”

Queste le parole di Rosalinda. Parole che confermano un interesse verso Zenga, è ormai palese. L’attrice era già in conflitto con sé stessa, è in una fase di riflessione in cui sta cercando di capire cosa fare della sua storia di dieci anni con Giuliano. Avere accanto un ragazzo che le dà ciò che lei pare stava cercando potrebbe avere un contributo importante. E infatti da ieri sera Rosalinda è in piena crisi, forse perché sta prendendo consapevolezza che la sua storia è finita.

In tutto questo, cosa ne pensa il suo fidanzato? La reazione di Giuliano alla dichiarazione di Rosalinda per Zenga non si è fatta attendere: ha disattivato il suo profilo su Instagram. Giuliano è sparito dai social, forse perché riceveva messaggi su ciò che sta succedendo al Grande Fratello Vip. Alfonso lo dirà a Rosalinda nella puntata di domani sera?