Grande Fratello Vip 5, perché Maria Teresa Ruta è stata eliminata

L’eliminazione di Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip ha di sicuro sorpreso molte persone, ma non tutte. La Ruta è stata e di sicuro resterà ugualmente una delle grandi protagoniste di questa edizione, e non glielo toglie nessuno. Meritava di andare più avanti? Sì. Meritava la finale? Per alcuni sì, ma non per tutti. Non più almeno. Il gioco della Ruta è venuto fuori negli ultimi giorni, ma molti fan se ne erano accorti sin dai primi mesi. Quando Malgioglio ha accusato Maria Teresa di essere la più grande stratega di questa edizione non aveva tutti i torti. Perché non dire sempre ciò che si pensa e lasciarlo intendere per poi rimangiarselo se necessario, nascondersi dietro “è una battuta” e un sorriso che a volte appare fuori luogo, alla lunga fa sorgere dubbi. Ed è proprio ciò che è successo a Maria Teresa.

La verità è che nei fatti la Ruta ha potuto contare su meno fan rispetto a quelli che si pensava avesse. Fino alla scorsa nomination è stata supportata molto dai fan di Tommaso Zorzi e di Stefania Orlando, ora accusati di essere responsabili della sua uscita. Ma da qualche settimana ormai proprio questi fan hanno iniziato a non vederci chiaro nei comportamenti della Ruta. Così come Tommaso e Stefania nella Casa. Maria Teresa infatti a volte ha parlato non bene di loro alle spalle, seppure nelle clip non sia mai venuto fuori. Ha usato parole non carine verso due persone che fino a ieri sera ha definito sue amiche. E poi ha fatto altri giochi strani, che lei ha giustificato con il suo essere buona ma per altri invece era frutto di una strategia: andare d’accordo con tutti.

Maria Teresa ha faticato molto per sentirsi parte del gruppo, è vero. Ma è anche vero che se in una discussione dai ragione a entrambe le parti allora qualcosa non va. Se tra due persone prima scegli una e il giorno dopo scegli l’altra, per la finale per esempio, allora i conti non tornano. E non è colpa di nessuno dei concorrenti se la Ruta è stata eliminata, come ha sostenuto Guenda in studio. La colpa non è di chi si è accanito contro Maria Teresa, la responsabilità sta tutta in alcuni suoi comportamenti poco chiari.

Anche quando ha fatto combriccola alle spalle di Stefania non è piaciuto. Una delle ultime volte nella discussione con Tommaso per la festa brasiliana. C’è stato chi ha iniziato a unire i punti e negli ultimi giorni ha scelto di smettere di supportare la Ruta. Quindi la vera domanda non è perché è stata eliminata Maria Teresa Ruta al GF Vip, ma grazie a chi è andata avanti fino a ieri sera. E perché ha perso consensi. Che avesse i suoi fan è fuori discussione, ma alla luce dei fatti è ormai chiaro che sia riuscita a superare altre nomination anche grazie ai voti dei fan di Tommaso e Stefania.

Una teoria che si basa sul fatto che appena i fan Zorzando hanno iniziato a non inquadrare più la Ruta verso Tommaso e Stefania, lei ha lasciato la Casa. E non bisogna sottovalutare la storia con Francesco Baccini, che ha potuto influenzare una parte del pubblico. Inoltre Maria Teresa aveva già perso una nomination contro Dayane e Pierpaolo, anche se quella volta non era eliminatoria. Quindi non le ha superate tutte per poi perdere ieri sera inaspettatamente contro Samantha e Zenga. E c’è un’altra verità che sta circolando sui social: pare infatti che Maria Teresa non finita in nomination 22 volte, ma 17.