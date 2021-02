GF Vip caos nella notte e Zorzi alla porta rossa, Mello: “Per me sono morti”

Sono nate nuove alleanze nella Casa del Grande Fratello Vip 5: ora Dayane Mello fa squadra con i Prelemi. Se fino a qualche giorno fa Pierpaolo e Giulia andavano contro la modella perché non ricevevano parole carine da parte sua, adesso la spaccatura si è risanata per fare squadra contro Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Sono loro due che, a quanto pare, li hanno uniti. Dayane si è dimostrata solidale verso Giulia dopo il primo scontro con Stefania in puntata e da quel momento si sono riavvicinate. Di conseguenza anche con Pierpaolo, ma stanotte i tre hanno dimostrato di essere uniti da un obiettivo comune: gli Zorzando. Nella notte è scoppiato un vero e proprio putiferio nella Casa quando Dayane ha cominciato ad accusare Stefania Orlando di essere responsabile dell’eliminazione della Ruta.

Secondo la modella infatti è stata colpa di Stefania, che non l’aveva neanche nominata tra l’altro. Dopo la puntata ha detto di credere invece all’amicizia tra Tommaso e Maria Teresa, anche se in puntata aveva iniziato a inveire contro di lui additandolo come colpevole. Evidentemente dopo essersi resa conto che Maria Teresa ha ricevuto più di due voti e sarebbe andata comunque al televoto, ha cambiato idea. Quindi si è spostata sulla Orlando, che dall’inizio del programma non ha mai sopportato. Tommaso e Stefania non hanno accettato di essere accusati di essere i responsabili dell’uscita della Ruta, dopo che per mesi sono stati gli unici a difenderla contro tutti. E a passare adesso per carnefici anche in questo caso, non solo in tutti gli altri, non ci stanno.

Da questa prima lite nella notte Stefania si è chiusa in camera perché si è sentita ferita da queste parole. Tommaso invece ha intavolato una discussione con Giulia Salemi, che ha annuito durante le clip in puntata in cui Dayane parlava male di lui e soprattutto di Stefania. Quindi le ha fatto notare che è stata una “porc…a”, questo il termine da lui usato. Giulia ha iniziato a innervosirsi ed è arrivata a mandare a quel paese Tommaso, che è rimasto calmo sulla sua poltrona pur non risparmiandosi nulla. I toni si sono accesi, Giulia ha continuato a dire che Stefania e Tommaso sono stati cattivi e quasi spietati con lei. E lui ha rispedito l’accusa al mittente, dicendo che lei è stata cattiva con la Orlando.

Giulia ha anche pianto, quasi disperatamente, dicendo che finalmente c’era una tregua in settimana e adesso ce l’hanno di nuovo con lei. Ma era chiaro che dopo le clip su ciò che è successo alle spalle di Tommaso e Stefania ne avrebbero discusso. E non è stato neanche mostrato tutto ciò che ha detto. Quindi c’è stata una discussione generale che ha coinvolto Tommaso, Stefania, Pierpaolo, Giulia e Dayane. A un certo punto della lite però Zorzi ha avvertito l’inizio di una crisi di ansia, e non è un mistero il fatto che ne soffra. Quindi anche stavolta, un po’ perché stanco di tutto ma principalmente per un principio di attacco di panico, si è diretto alla porta rossa.

Stefania, Zelletta e anche Pierpaolo hanno provato a fermarlo, ma lui è arrivato fino alla seconda porta rossa, che però non si è aperta. Lui ha provato ad aprirla, quindi se la porta non fosse stata chiusa Tommaso Zorzi sarebbe uscito dalla Casa del GF Vip. Con Stefania che alla fine gli ha detto “metto una cosa e usciamo insieme”, dato che era in accappatoio. Quindi Zorzi è stato fermato dalla porta chiusa, mentre Zelletta e Stefania provavano a convincerlo a non fare colpi di testa. Anche Pierpaolo ci ha provato, va detto, ma dato che ci aveva discusso fino a poco prima allora Andrea lo ha invitato a lasciarli soli.

Nel frattempo Dayane è arrivata in camera e non è sfuggito ad Andrea un suo gesto in corridoio. Vedendo Tommaso alla porta rossa pare abbia fatto il gesto che sta a indicare “è pazzo”. Un gesto che a Zelletta non è piaciuto per niente, visto il momento già piuttosto complicato con Tommaso. Ma la Mello stanotte è finita al centro delle polemiche non solo per questo gesto, con cui ha ribadito un suo concetto già espresso ovvero che Tommaso sarebbe un “malato mentale”.

La modella sembra infatti ai ferri corti, anzi ormai cortissimi con Tommaso e Stefania. Una rivalità che si era riassopita negli ultimi tempi e soprattutto dopo il lutto di Dayane. Gli Zorzando sono stati molto vicini alla modella, non a caso il fratello Juliano ha ringraziato principalmente loro oltre che Rosalinda, ma a quanto pare lei ha dimenticato tutto. O forse non ha apprezzato. Fatto sta che, come più persone hanno riportato sui social, pare sia arrivata a dire di Stefania e Tommaso “per me sono morti”. Parole che hanno scosso il pubblico, dato che solo pochi giorni fa Dayane ha affrontato la morte di suo fratello Lucas.

Dayane:“Per me sono morti Tommaso e Stefania” Questa volta lo dico io.

Dayane, fai pena #tzvip — stronza è un complimento (@odiandotutti) February 13, 2021

MA SCUSATE COME PUOI DIRE "PER ME SONO MORTI" SE LA SETTIMANA SCORSA TI È MORTO UN FRATELLO MA CHE CAZZO? MA CI RENDIAMO CONTO? BASTA DIFENDERLA, BASTA .

LE PAROLE HANNO UN PESO #TZVIP — ♥TOMMASO55%||4.7%✨||KTⓂ (@nom3utent3) February 13, 2021

andrea è L’UNICO che si accorge di queste cose, l’unico che si è reso conto della cattiveria di dayane che mentre tommaso soffre d’ansia e ha attacchi di panico prende per il culo la sua sanità mentale

ma continuate a difenderla mi raccomando #tzvip pic.twitter.com/EWRwisj3JI — pe ; moving to @avngrst (@shareethelovee) February 13, 2021

TOMMASO CERCA DI USCIRE APRENDO ANCHE LA PORTA ROSSA(che fortunatamente non si apre), Zelletta e Stefania cercano di fermarlo. #tzvip #sovip #gfvip pic.twitter.com/nbKaQrw0Rw — CALL ME PAKO 🙂 (@maicosifelice) February 13, 2021