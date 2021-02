La tensione è alle stelle nella Casa e dopo la puntata in confessionale la fidanzata di Pretelli non ha usato parole leggere verso Stefania

Giulia Salemi si è sfogata in confessionale dopo la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 5. E non ci è andata leggera su Stefania Orlando! Che le due siano ormai in rotta di collisione è chiaro, ma ai fan inizia a non andare molto giù che nelle puntate vengano mostrati solo i confessionali di Stefania e Tommaso contro Giulia. Anche quest’ultima infatti non ha usato belle parole nei confronti dei due Vipponi, seppure lei stessa ha affermato di non aver mai parlato male di loro due. Nel daytime però è andato in onda, come successo anche nei giorni scorsi, un confessionale non leggero con delle parole non carine su Stefania come persona.

Giulia ha detto di aver ricevuto un’altra delusione, ovvero da Stefania. Per lei è stata una secchiata di acqua gelida, soprattutto perché la Orlando ha scherzato con Pierpaolo Pretelli sulla nomination che aveva fatto proprio a Giulia nella scorsa puntata. A Giulia questo non è piaciuto:

“È un’altra persona che di base è egoista e individualista. Mi hai abbandonato, mi hai voltato le spalle, mi hai tradito, mi hai parlato alle spalle. Ma di me ti preoccupi? Ti sei mai chiesta se ero triste? No, si è limitata a prendermi per il c..o post puntata. Vederla col braccetto ridendo, sghignazzando. Ma che donna sei? Dov’è l’amicizia, la lealtà, la coerenza?”

Si aspettava inoltre che Stefania facesse da intermediario tra lei e Tommaso Zorzi. La questione del parlare alle spalle è stata affrontata anche ieri sera durante la puntata tra Giulia e Stefania. Quest’ultima le ha ricordato di averle detto tutto. E in effetti dopo aver fatto commenti con Tommaso la Orlando ha affrontato il discorso con Giulia in veranda, la mattina successiva. E le ha detto esattamente le stesse cose: i video che circolano sui social parlano chiaro. Di sicuro questo confessionale di Giulia Salemi contro Stefania Orlando non è stato leggero. Così come non era andata leggera su Tommaso parlando di “cattiveria umana” e tanto altro. Insomma, di video da mostrare ce ne sarebbero.

Detto ciò, la Orlando è sempre stata chiara su una cosa: lei parla e giudica ciò che succede nella Casa, senza colpire la persona in quanto tale. Come reagirà scoprendo questo confessionale di Giulia? Ammesso e non concesso che si vedranno anche questi video in puntata. Sui social in tanti pensano che a oggi la linea tenuta nelle prime serate su Canale 5 sia a totale svantaggio di Tommaso e Stefania. Gli autori correggeranno il tiro oppure gli Zorzando sono ormai le “sorellastre di Cenerentola” che tanto servono al programma per le dinamiche?