GF Vip, Manila: “Personaggi guadagnavano cifre incredibili”, poi l’affondo

A distanza di un mese dalla fine del Grande Fratello Vip 6, Manila Nazzaro torna a parlare dell’intera esperienza e dei suoi ex coinquilini. In una nuova intervista per il format Non Succederà Più, l’ex gieffina ripercorre tutto il percorso parlando innanzitutto della vittoria di Jessica Selassié. La conduttrice ammette che dentro la Casa di Cinecittà si era capito che la principessa stesse conquistando il pubblico. I suoi racconti sono riusciti a entrare nel cuore dei telespettatori, che si sono anche un po’ ritrovati in lei.

In particolare, Manila ricorda quando Jessica ha raccontato che da molto tempo non aveva rapporti con un uomo. Il suo coraggio è stato premiato. Ma secondo la Nazzaro, la più grande delle sorelle Selassié avrebbe commesso un errore. “Lei sbagliava a parlare della questione economica”, dichiara la conduttrice. Fa notare, appunto, che coloro che entrano nel reality show sono “dei super eletti”. È noto che i Vip dentro la Casa siano pagati e sono anche stati svelati dei presunti compensi.

“C’erano con noi personaggi che guadagnavano cifre incredibili, le dicevo di non buttare semplicemente sul discorso denaro la sua vittoria. Tutti lavoriamo per soldi, tutti abbiamo fatto questo percorso anche per una questione economica”

Chi sono questi ex concorrenti del GF Vip 6 che guadagnavano queste cifre incredibili? Pare che le più pagate fossero Katia Ricciarelli e Raffaella Fico, che avrebbero guadagnato 15mila euro a settimana! Ora Manila conferma che, effettivamente, c’erano personaggi che percepivano un guadagno abbastanza notevole. A questo punto dell’intervista, la Nazzaro tuona ancora su Clarissa Selassié.

Quest’ultima, una volta uscita dalla Casa, si era scagliata sui social network contro Manila. La principessa accusava la sua ex coinquilina di avere una doppia faccia. Non si aspettava tutto questo da Clarissa. A detta sua, si sarebbe trattato di “inesperienza dell’utilizzo dei social”. La Selassié “deve crescere ancora tantissimo”, secondo l’ex gieffina. È convinta che con il tempo capirà di aver sbagliato e di aver commesso “un atto immaturo”.

“Clarissa è lo specchio di una generazione social che si esprime così. Lei ha creato un disagio a me che sono una donna risoluta e strutturata. […] Quando sono uscita ho chiesto a Clarissa che cosa avesse scritto lei mi ha detto ‘Boh’ e se ne è andata. Questa non è la modalità per dire qualcosa a una persona”

Per Manila questa è una “questione di rispetto”. Quando ha concluso il suo percorso al GF Vip, ha anche scoperto di essere stata bloccata da Clarissa su Instagram con il profilo della sorella Lulù. Non appena ha saputo, quest’ultima ha sbloccato la conduttrice. “Ci parliamo con lei”, fa sapere la Nazzaro. Concludendo con le Selassié, Manila è certa che tra Jessica e Barù ci sia sempre stata solo un’amicizia: “I Jerù non sono mai esistiti”.

Come già detto qualche settimana fa, la compagna di Lorenzo Amoruso rivela di non aver più sentito Katia Ricciarelli. Riserva parole bellissime a Miriana Trevisan, con cui condivide un’importante amicizia. Invece, con Soleil Sorge si sono chiarite, per poi ricominciare ad avere un rapporto, ma “non come quello di prima”. Nonostante tutto, tra loro è rimasto un grandissimo affetto.

Continua, intanto, a sentire Delia Duran, che l’ha anche invitata al suo compleanno. Esprime un pensiero positivo su lei e Alex Belli.

“Sono molto amica anche di Alex. È una persona che io adoro, super generosa e questo non me lo deve togliere nessuno. Alex e Delia sono innamoratissimi. Non era finzione. […] Sarò per sempre riconoscente a lui per tante cose e avrà sempre un pezzo del mio cuore”

Concludendo, ai microfoni di Giada Di Miceli, conferma di non aver nessun rimpianto, tornando indietro rifarebbe tutto.