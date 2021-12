GF Vip, Clarissa fa piangere Manila e Amoruso attacca: “Bimba viziata”

Manila Nazzaro in lacrime al GF Vip 6 durante la puntata di stasera, 27 dicembre 2021. La stessa Vippona ha evidenziato come non si parli di lei da mesi e appena c’è di nuovo un blocco che la riguarda finisce in lacrime. Il motivo? Un attacco dall’esterno. Anzi uno e mezzo visto che anche Francesca Cipriani aveva qualcosa da rimproverarle. Tutto è partito da una clip sui turni delle pulizie in cui Manila si è confrontata con altri concorrenti su chi fa meno e non rispetta i turni. Sempre le pulizie e l’ordine della casa è stato motivo di malcontento per la nuova concorrente Federica, ma è soprattutto con Lulù Selassié che si è acceso un mezzo scontro.

In realtà le due hanno detto di aver chiarito, così come con Federica che infatti non ha aggiunto altro. Dallo studio però qualcuno ne aveva di cose da dire, anzi le ha dette ben prima di stasera. Signorini ha mostrato nella Casa un messaggio infuocato, anzi un messaggio al veleno di Clarissa Selassié contro Manila Nazzaro. In una storia su Instagram la principessa ne ha dette di tutti i colori all’ex Miss Italia, in studio le ha detto che è la più falsa di tutte le edizioni del GF Vip. In un primo momento Manila, seppur caduta dal pero, si è difesa dall’attacco di Clarissa ma appena Signorini ha chiuso il collegamento è crollata in un pianto.

Manila ha spiegato di aver vissuto questo momento come un fallimento personale, perché non è riuscita ad arrivare come vorrebbe. Tutti nella Casa hanno consolato Manila, anche la stessa Lulù si è avvicinata a lei per chiarire. Lo scontro tra Clarissa e Manila al GF Vip però ha scatenato la reazione non solo di Lorenzo Amoruso ma anche di Valeria Liberati, che ha condiviso con la Nazzaro l’esperienza a Temptation Island ed è sempre pronta a supportarla. Questo il messaggio di Lorenzo contro Clarissa:

“Piccola Clarissa e non dico piccola per la tua età ma per la tua piccolezza in tutto quello che hai detto e mostrato nella Casa non meriti altri commenti perché ti commenti da sola per la tua inutilità e la tua pochezza come persona e come bimba viziata. Respect”

Valeria invece ha taggato Clarissa e ha rispedito al mittente le accuse di falsità. Quindi per lei in realtà la falsa sarebbe Clarissa e lo pensa per una serie di motivi, per esempio il dire di essere una principessa che “non regna nemmeno sul pianerottolo di casa sua”. E poi ha tirato in ballo la laurea “non conseguita e forse nemmeno acquistata”. Le ha detto che dichiara di spendere migliaia di euro ma “fa le collette per far volare sulla casa messaggi aerei”. Insomma, un attacco pesante a Clarissa Selassié dopo le lacrime di Manila: arriverà una replica?