GF Vip Manila: “Bloccata sui social da questa gieffina. Chi sento e chi no”

Tempo di riflessioni e bilanci per Manila Nazzaro, che ha da poco concluso la sua avventura al Grande Fratello Vip 6. All’ex Miss Italia è sfuggita la finale di un soffio, ma nonostante ciò si è detta più che soddisfatta del percorso fatto nella Casa più spiata d’Italia. In una lunga diretta Instagram di cui è stata protagonista nelle scorse ore, ha tirato le somme del suo viaggio nella dimora di Cinecittà, rivelando in che rapporti è rimasta con i suoi compagni di viaggio. Nei primi mesi di programma, assieme a Soleil Sorge e Katia Ricciarelli ha condiviso quella che sembrava un’amicizia granitica, Sembrava appunto, visto che poi, con entrambe, è finita a pesci in faccia. Sia con la soprano sia con l’opinionista de La Pupa e il Secchione non ha più rapporti.

“Sì è vero che ho difeso Katia nella prima parte di GF Vip, perché eravamo amiche per davvero. Ovviamente non l’ho difesa sulle parole che ha usato, ma come persona e artista. Perché nella prima parte di percorso lei è stata una parte importante per me. Lo stesso vale per Sole e non rinnego nulla, mi hanno dato tanto e ci siamo scambiate cose belle. Poi sono stata io a mettere un freno. A me non appartengono certe cose e mi sono dissociata. Il problema è che quando ti dissoci con Katia, lei lo vive come un tradimento e in qualche maniera è diventata una mia nemica.

Con Soleil ha quindi ricordato di essersi chiarita “due mesi fa mica adesso fuori”. “Io, con Sole, nell’ultimo periodo, ho avuto dei rapporti molto distesi e molto tranquilli – ha aggiunto -. Però no, non ci sentiamo da quando è finito il programma, però non ne parlo in maniera negativa. Con lei ho chiarito e quando Manila Nazzaro chiarisce, chiarisce, quando Manila non chiarisce – come ho fatto con Katia, non chiarisco”. In definitiva, a oggi, i rapporti con l’italoamericana e l’ex moglie di Pippo Baudo sono azzerati, the end.

Con molti altri suoi compagni di viaggio continua invece ad avere contatti. Naturalmente con Miriana Trevisan, con la quale ha stretto un forte legame amichevole. “Ci sentiamo tutti i giorni e stiamo preparando qualcosa insieme”, ha assicurato, senza fornire ulteriori dettagli dei progetti in cantiere. “Sento tanto anche Delia, Francesca Cipriani e Sophie, lei è meravigliosa, poi parlo anche con Gianmaria”, ha raccontato la conduttrice.

Grande Fratello Vip 6, Manila Nazzaro: “Clarissa mi ha bloccato su Instagram, ha bloccato pure il profilo di Lulù”

Largo ad un’altra nota dolente dopo quella relativa a Soleil e Katia: Manila ha reso noto un fatto alquanto curioso relativo a una delle principesse, vale a dire Clarissa Selassié. La giovane è stata eliminata parecchie settimane prima delle due sorelle (sia Lulù sia Jessica hanno raggiunto la finale, con quest’ultima che ha trionfato). Ebbene, “Clari”, che non vede proprio di buon occhio la Nazzaro, l’ha bloccata su Instagram. Non solo ha messo un “embargo” sul suo profilo, ma pure su quello di Lulù.

“Sono felice per la vittoria di Jessica, certo però che tifavo per Lulù tra le due sorelle”, ha sottolineato l’ex Miss Italia, ricordando che con la fidanzata di Manuel Bortuzzo ha condiviso molti momenti felici all’interno della Casa, dopo aver costruito con lei un legame all’insegna della “sincerità“.

“A Lulù dirò che sua sorella Clarissa quando ero dentro al GF Vip ha bloccato il mio profilo e quello di Lorenzo. Sì mi ha bloccata anche con il profilo di Lulù e infatti non riesco a taggarla. Che poi mi ha bloccata con l’account di Lulù, con cui io ho un rapporto splendido. Spero però che questa cosa si risolva. I rapporti sono personali e lei non c’entra nulla con me e Lulù”.

Infine la Nazzaro ha evidenziato di aver fatto un grande tifo affinché vincesse Davide Silvestri in finale. Le cose sono andate diversamente, con l’attore che si è dovuto arrendere a Jessica.