Grande Fratello Vip, Jessica e Barù: lo scoop che delude, poi uno sfogo

C’è futuro per i Jerù dopo il reality show di Signorini? Le ultime news non sono rassicuranti e una delle Selassié sembra intervenire

Cosa sta succedendo tra Jessica Selassié e Barù dopo il Grande Fratello Vip 6? In questi giorni, i fan dei Jerù si stanno chiedendo se la conoscenza stia andando avanti fuori dalla Casa di Cinecittà come entrambi speravano accadesse. Il nipote di Costantino della Gherardesca non ha mai dato delle certezze alla principessa, ma ha sempre dichiarato di essere pronto a rivederla lontano dalle telecamere. Tra liti e avvicinamenti continui, i Jerù sono entrati nei cuori di tantissimi telespettatori che ora cercano delle risposte.

Nella sua prima intervista dopo la vittoria, Jessica è tornata a parlare di Barù. Ma dopo non sono più uscite fuori altri commenti da parte dei due diretti interessati. Infatti, sui social network entrambi mantengono il silenzio su ciò che starebbe accadendo. L’unica mossa che sta mantenendo vive le speranze dei fan è quella di Barù, che ha iniziato a seguire su Instagram la Selassié. Quest’ultima ha fatto la stessa cosa. Ed ecco che, curiosi di scoprire come stanno davvero le cose, i telespettatori hanno chiesto a Deianira Marzano e Amedeo Venza le ultime news sui Jerù.

Ebbene entrambi gli esperti di gossip hanno rivelato di aver saputo da fonti vicine a loro che “dopo la finale non si sono più rivisti” e “non si sono più sentiti”. Venza ha aggiunto che “Jessica non è trepidante di vederlo”. Chiaramente queste sono solo indiscrezioni, in quanto la certezza arriverebbe se Jessica e Barù confermassero o smentissero. I fan non vogliono crederci e sui social fanno sapere che loro speranze non moriranno.

Ad alimentare il desiderio di vedere i Jerù dopo il GF Vip 6 insieme pare ci stia pensando Clarissa Selassié. La principessa, in queste ore, si lascia andare su Instagram a uno sfogo proprio contro le false notizie. Non si comprende se si riferisca a questa situazione qui o ad altro. Indubbiamente, ci tiene a precisare che qualunque annuncio, se non confermato da loro, potrebbe non corrispondere alla realtà. In effetti, le sue parole sembrano legate a questi ultimi gossip.

“Ci tengo a informare tutti che vi sto leggendo e sono al corrente che ci stanno persone, che parlano a nome delle mie sorelle o a nome mio. Ci dissociamo completamente e, se non sentite una dichiarazione direttamente da una delle tre, sono quasi sempre notizie sbagliate e false”

Clarrisa Selassié dopo il GF Vip, problemi con Sophie Basciano

I Basciagoni hanno rilasciato la loro prima intervista di coppia, dalla quale sono nate non poche polemiche. In queste ore, Clarissa è stata accusata di averci provato con Alessandro nei camerini. Ebbene la Selassié ci tiene ora a smentire categoricamente questo gossip. Innanzitutto, precisa di aver supportato anche fuori dalla Casa la sua amica Sophie Codegoni.

In studio ha sempre tentato di proteggere la loro amicizia. Da parte sua si sente ancora legata a lei e le dispiace di ciò che sta accadendo. Dopo di che, entra nel dettaglio e in questo lungo sfogo mostra anche un po’ di delusione.

“Sono stata sin dal primo giorno legata a lei e ho ben altro da fare che ‘provarci’ con il fidanzato di una delle mie amiche più care. Spero non siano stati loro a rilasciare queste dichiarazioni anche perché sarebbero FAKE NEWS. […] Soprattutto ne parlo pubblicamente perché le persone in questione pur avendo il mio numero si sono prima esposte pubblicamente ed io ci tengo a chiarire la mia posizione in quanto trovo tutto ciò molto surreale”

Inoltre, Clarissa ammette che nella sua vita ora c’è “una persona speciale” e, pertanto, ci tiene “a non far sentire questa persona mancata di rispetto”, in quanto “non è proprio così”.