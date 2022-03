GF Vip, Jessica on fire: il futuro con Barù e mazzata a Sophie e Basciano

La vincitrice del reality show di Signorini si svela per la prima volta dopo la vittoria e rompe il silenzio sui suoi ex coinquilini

Jessica Selassié ha vinto il Grande Fratello Vip 6 battendo al televoto Davide Silvestri. La sua è stata una vittoria su cui a settembre in pochi ci avrebbero scommesso. Eppure è riuscita a oltrepassare le aspettative di tutti entrando nel cuore di migliaia di telespettatori. Dopo tanto tempo trascorso a fare la sorella maggiore di Lulù e Clarissa, Jessica ha messo al centro se stessa convincendo il pubblico. Anche la sua storia con Barù ha decisamente dato soddisfazioni, tanto che oggi i fan dei Jerù non cercano altro che news positive.

A parlare ci pensa proprio la Selassié, nella prima intervista sul settimanale Chi dopo la vittoria. Tra avvicinamenti e poca chiarezza, hanno fatto sognare molti telespettatori. Ma cosa sta succedendo oggi tra Jessica e Barù dopo il GF Vip 6? Innanzitutto, la principessa ricorda che nella Casa le consigliavano di stare attenta, “che giocava”. Questo non l’ha fermata, anzi. Anche ora l’ormai ex gieffina mantiene alta la speranza, sebbene non dia alcuna certezza che tra loro possa davvero nascere una storia d’amore lontano dalle luci dei riflettori.

“Sono convinta che quello che ho visto fosse vero. Ci vogliamo bene, se non ci sarà di più è stato comunque bello. Cosa ho capito dentro la capanna? Che c’è attrazione fisica. Mi ha detto che non voleva avere nulla sotto le telecamere e di aspettare la fine del programma. Quindi ci rivedremo. Altrimenti ho la fila di uomini che mi cercano”

Queste le parole di Jessica Selassié su Barù. Dunque, sembra proprio che i Jerù abbiano intenzione di rivedersi, ma chiaramente non possono sapere cosa accadrà ora che non vivono più insieme 24 ore su 24 dentro le quattro mura della Casa più spiata d’Italia. In attesa di scoprirlo, i fan dovranno accontentarsi di queste dichiarazioni. Intanto, fa capire che non ha alcuna intenzione di aspettare troppo Barù, tanto che fa notare che è pronta a guardarsi intorno!

Nella sua intervista, la principessa ci tiene a precisare che Alfonso Signorini è colui che ha creduto sin dall’inizio in lei e le sue sorelle. Durante il suo percorso, dopo la crisi generata dalle continue attenzioni che riservava più a Lulù e Clarissa che a se stessa, è sbocciata e ha tirato fuori ciò che aveva dentro. Questo chiaramente non potrà mai cambiare il rapporto che ha con loro.

Ricorda come sia stato complicato gestire Lulù quando Clarissa è stata eliminata. “Io ci sarò sempre per le mie sorelle, sono la mia vita, ma vorrei far capire che ci sono anch’io”, afferma Jessica. Ma ecco che la mazzata la riserva a qualcuno di inaspettato. Parlando delle coppie nate al GF Vip 6, la vincitrice si lascia andare a una stoccata.

“Una è già scoppiata, quella fra Miriana e Biagio. Forse quella che vedo meno solida, ma solo per la distanza, è la coppia formata da Sophie e Alessandro”

Jessica è sempre stata una grande amica della Codegoni dentro la Casa di Cinecittà. Tra loro ci sono stati dei diverbi proprio quando Basciano si è unito ai giochi. La Selassié aveva mostrato interesse nei confronti dell’ex volto di UeD, il quale però si è poi lasciato andare con Sophie. Nonostante ciò, i tre sono riusciti a mantenere una solida amicizia. Ma oggi sembra proprio che Jessica non sia convinta che per questa coppia ci possa essere un futuro roseo.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, la scelta su Fabrizio Corona

La coppia nata nella Casa ha grandi progetti da sviluppare insieme. Non solo hanno trovato casa dove andare a convivere, ma hanno tatuato le iniziali dei loro nomi sui polsi. Come dichiaa nella loro prima intervista di coppia su Chi, Alessandro dovrà organizzarsi con il suo lavoro per stare a fianco a Sophie. Cercherà di spostarlo gran parte a Milano e ha già parlato con i soci del ristorante che aveva aperto a Madrid: “Tornerò in Italia perché qui ci sono mio figlio e Sophie. Ero andato lì per scappare, ora voglio tornare”.

Ovviamente, vivrà con la Codegoni a Milano, ma dovrà scendere spesso a Roma per stare con suo figlio Nicolò. Ed ecco che si torna a parlare di Fabrizio Corona e della sua intromissione durante una delle puntate del GF Vip. Basciano conferma che era infastidito dal fatto che l’ex paparazzo l’avesse giudicato senza conoscerlo: “Fabrizio poi mi ha spiegato che voleva solo provocarmi”.

Ma che ruolo avrà ora Corona nella vita di Sophie? “Lo devo ancora sentire. Le ipotesi sono due: o sarà totalmente fuori, o avremo un rapporto di amicizia e lavoro”, dichiara l’ex tronista di Uomini e Donne. I Basciagoni dicono la loro anche sui Jerù: secondo Sophie lei “è presa sul serio”, mentre Alessandro è quasi certo che tra loro “svanirà tutto, visto che non è successo niente in questi mesi”.

Per quanto riguarda il loro futuro, invece, la Codegoni sogna di essere indipendente e di diventare mamma: “Vedo Ale come il papà dei miei figli, ma prendiamoci il nostro tempo”.