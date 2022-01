GF Vip, Sophie ancora alle spalle di Jessica: “Le piacciono tutti, ingorda”

All’interno della Casa più spiata d’Italia ci sono scintille. A quanto pare le due Vippone Sophie Codegoni e Jessica Selassiè, finora legate da un rapporto di amicizia, sono ai ferri corti. Dopo le parole proferite in puntata da Valeria Pasciuti, mamma di Sophie, indirizzate contro la principessa etiope, la Codegoni ha messo altra carne sul fuoco. Ecco cosa è successo, perché c’è attrito tra le due gieffine e quale frase infelice ha pronunciato l’ex tronista sul conto della sorella di Lulù.

Il rapporto tra Sophie Codegoni e Jessica Selassiè si è incrinato progressivamente dal momento in cui Alessandro Basciano è entrato nella Casa, lo scorso dicembre 2021. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne si è subito avvicinato all’ex tronista originaria di Riccione. Tuttavia sembra evidente che il 32enne piaccia molto anche a Jessica. Il giorno dopo l’ultima puntata del GF Vip, andata in onda il 17 gennaio 2022, la Codegoni si è sfogata con Federica Calemme mostrandosi alquanto risentita e offesa dal comportamento della Princess, che ha etichettato come “ingorda”:

“L’amicizia si dimostra ed io gliel’ho dimostrata spesso. Io e lui ci siamo avvicinati dal buongiorno. Le piace lui, le piace Barù, aspetta che ne entri un altro… capisci che è ingordigia questa, non colpo di fulmine. Le ho detto che le battute mi danno fastidio e le dice quando non ci sono. Ha smesso di fare battute ad Alessandro, lei ora ci prova. La mattina prima che arrivasse mia mamma gli ha detto ‘tu ancora non hai capito che hai fatto la scelta sbagliata?’, questa non è stata una battuta, io non c’ero”.

L’influencer 21enne, a quanto pare, non gradisce per niente le attenzioni di Jessica nei confronti di Basciano e le battute che fa soprattutto quando lei è assente. A quanto pare queste ‘uscite’ di Jessica feriscono Sophie e le fanno mettere in dubbio la sua amicizia.

La Codegoni, probabilmente, ha riflettuto a fondo sulla relazione con Jessica dopo aver sentito cosa le ha detto la madre, Valeria Pasciuti, intervenuta nel corso della scorsa puntata del GF Vip. Quest’ultima l’ha messa in guardia dicendole che secondo lei la Princess non sia una buona amica in quanto le parla alle spalle. La madre dell’ex tronista non si è fermata qui, attaccando pesantemente la ragazza e scatenando l’ira del pubblico. In realtà, però, a parlare alle spalle è stata poco dopo, come d’altronde ha fatto spesso, proprio Sophie.

GF Vip, le parole di Sophie e Alessandro su Jessica

La Calemme ha cercato di far ragionare Sophie dicendole di mettersi nei panni della Selassiè e sottolineando il fatto che anche lo stesso Basciano non sia del tutto innocente in questa situazione:

“Dai qualche battutina gliel’avete fatta anche voi, siete due ragazze molto intelligenti, mettete da parte queste cose e andate avanti. Jessica non ci prova con Alessandro, fa solo battute, poi magari qualcuna ti può dar fastidio e ci sta, ma è anche Alessandro che le dà modo di fare queste battute. Mettiti nei panni di una persona che vede un ragazzo che le piace.. Capiscila”.

In effetti la Calemme ha ragione: più di una volta è stato lo stesso Basciano a aizzare Sophie contro l’amica. Qualche giorno fa, ad esempio, il modello ha detto che, secondo lui, la Princess non è sincera. Chiamandola “spudorata, matta e pazza” ha cercato a modo suo di far aprire gli occhi alla Codegoni, spiegandole che secondo lui Jessica ci proverebbe con lui all’istante senza farsi problemi.

“Si approfitta del fatto che sei molto paziente, ma al 100% ti dico che se io le do modo, lei ci sta con me anche davanti a te. Se ne frega dei tuoi sentimenti”.

Sophie sembra vacillare: “Lei è mia amica e sto provando a tenermi, ma vedo che continua a stuzzicarti. C’è un limite. Se parto faccio un macello”, ha detto qualche giorno fa alle spalle della Selassiè. Resta da vedere come si evolverà la situazione e cosa succederà tra le due rivali.