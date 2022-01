Grande Fratello Vip 6, 35esima puntata: preferito, nominati, cos’è successo

La trentacinquesima puntata del Grande Fratello Vip 6 è cominciata con la clip sul compleanno di Kabir Bedi. Una serata tranquilla e festosa, in cui però non sono mancate scintille e frecciate. Soleil Sorge ha deciso di divertirsi con la presenza di Delia Duran nella Casa, come ha detto in confessionale nel daytime di oggi. Peccato che quando poi gli altri si divertono con lei – vedi gli autori piazzandole Delia – si rifugia in piscina a piangere. Ma torniamo alla sua frecciata, che ovviamente è stato argomento di dibattito nella puntata di lunedì 17 gennaio 2022. Durante la cena, infatti, Soleil ha mandato i suoi saluti ad Alex Belli, davanti alla moglie. Una provocazione che ha fatto calare il gelo nella Casa durante la cena, ma che non ha avuto grossi strascichi. Fino a stasera.

Signorini ha mostrato a Delia la risposta di Alex a Soleil, che è d’accordo con lui sul fatto che sono connessi. I tre insomma si sono riappropriati del primo blocco delle puntate. Belli ha ringraziato Soleil perché lo difende e ha ricordato alla moglie Delia i loro anni insieme. “Ti lancio le frecciatine per farti capire quello che abbiamo vissuto e quello che rappresentiamo”, ha detto Alex alla Duran. Quest’ultima ha ricordato al marito che le ha mancato di rispetto nei mesi nella Casa, quindi Alfonso le ha chiesto se secondo lei il tweet per Soleil è una mancanza di rispetto. Delia ha detto di sì. Il conduttore ha fatto notare all’ex concorrente che appena si è collegato con la Casa ha subito parlato con Soleil, senza rivolgere un saluto iniziale alla moglie.

C’è stato un faccia a faccia tra Delia e Soleil al GF Vip stasera. La Duran ha risposto con calma e pacatezza al monologo ricco di provocazioni e offese dell’altra. Alfonso ha chiesto a Soleil cosa intendesse dire quando ha parlato di qualcosa che potrebbe tirare fuori da un momento all’altro su Alex e Delia, tentando di chiamarsi fuori dai copioni per l’ennesima volta. Ma alla fine non ha rivelato nulla. Delia sembrava intenzionata a chiudere il rapporto perché stufa del triangolo, e forse anche delle lezioni di vita e di televisione di Alex e Soleil. Belli l’ha incoraggiata a riflettere ancora e a trovare un punto d’incontro con Soleil. Delia è finita in lacrime dopo questo confronto; Soleil si guardava soddisfatta nello specchio.

La discussione si è allargata agli altri concorrenti, tra cui anche Nathaly Caldonazzo che si è scagliata contro Alex nelle ultime ore. Dopo un breve confronto tra Nathaly e Valeria Marini, che sembrano aver trovato un punto d’incontro, c’è stato il confronto tra la Caldonazzo e Sonia Bruganelli. Le due si sono confrontate senza alzare i toni e hanno chiarito questo inizio di GF Vip non proprio idilliaco da parte dell’opinionista verso la concorrente. Per la Caldonazzo è arrivata anche una sorpresa: sua mamma.

Il preferito della trentacinquesima puntata è stato Kabir Bedi. Queste le percentuali: Kabir 40%, Federica 33%, Giacomo e Valeria 27%. L’attore ha condannato Federica di nuovo al televoto, e venerdì ci sarà l’eliminazione. Per Kabir c’è stata anche la sorpresa della sua compagna. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno avuto alti e bassi anche negli ultimi giorni e Signorini non ha potuto fare a meno di parlarne. C’è stata un’altra sorpresa, stavolta per l’ex tronista che ha rivisto la mamma. La signora Valeria si è scagliata contro Jessica Selassié, usando anche delle parole molto pesanti verso la concorrente. Un comportamento che non è piaciuto proprio a tutti, stando ai commenti sui social e anche nella Casa.

Capitolo nomination. Gli immuni della Casa di questa puntata sono stati Manuel, Barù e Basciano. La Volpe ha reso immune Giucas Casella, mentre la Bruganelli ha dato l’immunità a Soleil. I nominati della settimana sono Federica, Giacomo e Valeria, Davide e Jessica. Queste le nomination nel dettaglio: