GF Vip, Jessica “cancella” Barù dopo l’intervista a Verissimo: ponti saltati

Barù e Jessica Selassié: l’amore non è decollato, non decolla e non decollerà nemmeno in futuro. Che le speranze di vedere prendere quota una love story tra l’esperto di vini e la principessa fossero più o meno pari a zero, lo si è capito da un pezzo. Il nipote di Costantino Della Gherardesca lo va ripetendo da parecchio tempo: “Amica sì, fidanzata no. Punto”. Il concetto è stato ribadito in modo netto e chiaro dall’uomo nell’intervista trasmessa a Verissimo sabato 9 aprile. A quanto pare, però, alla vincitrice del Grande Fratello Vip 6 sarebbero andate assai di traverso le esternazioni del nobile tanto che ha deciso di far saltare tutti i ponti con lui, per lo meno quelli social. Nelle scorse ore la giovane ha infatti smesso di seguire Barù su Instagram, con l’evidente intento di voler dare un segnale forte.

In questo momento, andando a spulciare il profilo di “Jess”, tra le persone da lei seguite è stato cancellato “Barulino”, nickname di Barù su Instagram. Dal canto suo il nobile non ha reso pan per focaccia. Infatti non ha levato il “segui” alla ragazza. In tutto questo can can post GF Vip c’è da sottolineare che l’esperto di vini non ha mai più parlato della principessa, eccezion fatta per quando gli sono state rivolte domande specifiche su di lei. In tali frangenti ha sempre evidenziato di vedere la giovane come un’amica e non come una possibile sua compagna di vita, cercando ogni volta di portare rapidamente il discorso su altri temi. Insomma, Barù non “ha ciurlato nel manico” del gossip per avere ulteriore visibilità. Jessica invece…

“Jess”, un poco, “ha ciurlato nel manico”, rilasciando qualche dichiarazione in cui ha fatto intendere che “magari”, “chissà”, “forse”, “mai dire mai”… Altrimenti detto ha provato a mantenere viva la fiammella gossippara. Ora quella fiammella si è definitivamente spenta. Il nobile a Verissimo è stato netto: “Non sono innamorato, vorrei mettere fine a questa storia che non è mai esistita. La guardavo con un affetto profondo per un’amica. La volevo? Ma io voglio tante cose, però insomma… Basta, facciamola finita. Non ce la faccio più”.

Sembra che siffatta perentoria chiusura abbia spinto la Selassié a levare il “segui”. La storia mai nata ma ultrà chiacchierata si conclude qui. The end!