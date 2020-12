Si sa che Cristiano Malgioglio è uno di quei personaggi del mondo dello spettacolo difficile da gestire per il suo carattere estremamente particolare. Lo ha dimostrato anche ieri sera in puntata al momento della sua entrata in Casa. Lo stesso Alfonso Signorini ha fatto fatica a dargli delle direttive per fargli portare a termine l’impresa. Dagli atteggiamenti esuberanti e pronto a fare festa con la sua ironia e sfacciataggine, ha conquistato il pubblico, anche quello più giovane, fin dalla sua precedente esperienza al Grande Fratello Vip.

Eppure, stavolta l’ha fatta grossa. Neanche entrato da 24 ore in Casa e già è incorso in una gaffe. L’errore di Malgioglio? Parlare troppo. Chiacchierando con Tommaso Zorzi Cristiano ha dato alcuni dettagli sui prossimi concorrenti che entreranno al Grande Fratello Vip.

Peccato che questo tipo di informazioni debbano rimanere segrete, dunque, Malgioglio non solo ha infranto il regolamento a poche ore dal suo ingresso ma potrebbe anche incorrere in qualche provvedimento, così come era successo con Andrea Zelletta e Paolo Brosio.

I due, infatti, si erano lasciati andare le stesse indiscrezioni sull’entrata dei nuovi concorrenti. La cosa, però, era stata risolta in maniera “pacifica”. Mentre alcuni pensavano che i due sarebbero stati squalificati, il Grande Fratello non aveva ritenuto la cosa tanto grave da mandarli via dal programma. Perciò, erano solo stati messi al televoto.

Di conseguenza, tutto porta a pensare che, nel caso in cui gli autori del programma dovessero accorgersi della gaffe del cantante, quest’ultimo andrebbe ufficialmente al televoto come punizione per l’errore commesso. Ma cosa ha rivelato Malgioglio a Tommaso?

Cristiano ha dichiarato con molta disinvoltura che il prossimo ingresso in casa sarà un concorrente gay: “Stanno per entrare altri personaggi gay”. E con altrettanta disinvoltura si è corretto con un: “Ops, forse questo non avrei dovuto dirlo”. Infine ha concluso con l’ironia che lo contraddistingue: “Tra poco dal Grande Fratello si passerà ad essere la Grande Sorella”.

È anche probabile che Alfonso Signorini passi sopra la gaffe del paroliere. Infatti, lui stesso, poco tempo fa aveva promesso a Zorzi l’entrata di un bel ragazzo gay tutto per lui. In fin dei conti, gli indizi erano già stati seminati.

Malgioglio dà dei consigli a Zorzi e lui gli confessa un segreto

Durante la chiacchierata con Tommaso, Cristiano ne ha approfittato per parlare del rapporto tra lui e Francesco Oppini. Il paroliere ha detto all’influencer di non vedere della semplice amicizia tra di loro ma di pensare che il loro legame vada ben oltre. Tuttavia, ha consigliato a Tommaso di non prendere in considerazione gli etero fidanzati ma…single! Infatti Cristiano ha sostenuto:

“Tommaso, tu non devi mai innamorarti o perdere la testa per gli etero fidanzati. Lo vuoi capire? Ti devi innamorare di uno etero, ma che è single. E se ci riesci, è bellissimo”

Cristiano sembra aver fatto passare all’influencer questo messaggio: gay o etero non importa. Basta che siano sentimentalmente liberi. Le preferenze pare non siano un impedimento, anzi. A tal proposito Zorzi ha confessato sottovoce un piccolo segreto al paroliere e con imbarazzo ha rivelato: “Ma ci sono già riuscito ma sempre di nascosto”.