GF Vip, Zelletta sgamato: cos’è accaduto fuori dalla Casa, la verità

Al Grande Fratello Vip, il televoto è stato annullato. Il motivo riguarda un provvedimento disciplinare che il programma ha scelto di prendere su Andrea Zelletta. Alfonso Signorini apre la puntata di questa sera, venerdì 6 novembre 2020, chiamando l’ex tronista in confessionale. Paolo Brosio, lunedì scorso, è finito automaticamente al televoto poiché aveva rivelato ai suoi compagni d’avventura delle notizie provenienti da fuori. Ad esempio ha svelato loro la scelta presa dalla trasmissione di prolungare questa edizione. Avendo violato il regolamento, Brosio ha dovuto accettare la scelta degli autori, facendo però presente che anche un altro concorrente potrebbe aver fatto il suo stesso errore. Paolo si riferiva proprio a Zelletta, che ha lasciato la Casa per 48 ore, per motivi personali.

Non è stato rivelata la causa precisa che ha portato Andrea a trascorrere due giorni in isolamento, fuori dal reality. Quando è rientrato, come mostrano i filmati che Signorini manda in onda questa sera, Zelletta ha rivelato ai coinquilini alcune news sul calcio e non solo. In particolare, il programma non può accettare che Andrea abbia fatto intendere ai suoi compagni chi sarebbe entrato nella Casa in questi giorni. Zelletta ha fatto il nome di Selvaggia Roma. A questo punto, il giovane gieffino non può assolutamente negare il fatto, anzi.

Andrea racconta quanto realmente accaduto quando si trovava fuori dalla Casa:

“Ovviamente ero isolato, senza telefono, senza internet. Avevo una finestrella. Sono stato molto curioso di quello che si poteva dire in giro. […] Stando lì, le persone passeggiavano, chiacchieravano. Ho origliato alcune cose”.

In effetti, i telespettatori si chiedevano in questi giorni come facesse Zelletta a essere a conoscenza di alcuni dettagli. Quando i concorrenti lasciano momentaneamente la Casa, per regolamento, non possono avere contatti con l’esterno o avere un cellulare. Signorini comprende che Andrea era abbastanza curioso e, dunque, che aveva il desiderio di ascoltare le conversazioni delle persone che passavano vicino alla “finestrella” della sua stanza. Sa di aver fatto un errore, raccontando ai suoi compagni le news, ma ammette di non averlo fatto in cattiva fede: “Chiedo scusa a te e a tutta la redazione perché è stata una leggerezza”.

Nel salotto, Francesco Oppini ci tiene a difendere Zelletta, facendo presente che è anche un po’ colpa loro se ha parlato, visto che hanno iniziato a porgli non poche domande. Intanto, Signorini fa avere un confronto ad Andrea e Paolo. I due si sono già chiariti in questi giorni, dopo che Brosio è rimasto male per il silenzio di Zelletta. Quest’ultimo avrebbe potuto, durante la scorsa puntata, svelare il suo errore quando Paolo è finito automaticamente al televoto.

Il programma ha deciso di prendere un provvedimento disciplinare per Zelletta. Scendendo nel dettaglio, viene aperto un nuovo televoto con i concorrenti già in nomination, a cui si aggiunge Andrea.