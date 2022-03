GF Vip, Lulù sbugiarda Jessica: il piano per la finale, l’accusa crea il caos

Furiosa lite tra Jessica e Lulù Selassié al Grande Fratello Vip 6. Il web si oppone e si dice convinto del fatto che le dinamiche stiano portando le due sorelle a scontrarsi tra loro nella Casa di Cinecittà. Cosa sta accadendo? Questa mattina Lucrezia ha dimostrato di essere rimasta profondamente delusa dalla linea della vita fatta da Jessica. Quest’ultima, in lacrime, ha raccontato di essere sempre rimasta nell’ombra, lasciando che le sue sorelle minori Lulù e Clarissa dessero il meglio di loro. Con fare protettivo, si è sempre presa cura di lei, mettendo da parte il suo essere donna.

Ora, grazie a questa esperienza, Jessica ha ammesso di sentirsi rinata. Non appena è tornata nel salotto dai suoi compagni, nel corso della puntata di ieri sera, ha subito ricevuto il caloroso abbraccio di Lulù. Hanno commosso i loro fan mostrandosi unite e forti più che mai. E invece questo non è durato a lungo. Probabilmente si tratta di una litigata tra sorelle che avverrebbe in qualunque casa. Ma si sa, dentro il reality show inevitabilmente uno scontro ha sempre un impatto più forte.

Lulù si è detta delusa da Jessica e non l’ha affatto nascosto oggi. Al GF Vip 6 la giovane Selassié pare si sia confidata con Miriana Trevisan, secondo quanto si apprende dai social. All’ex di Non è la Rai ha dichiarato di essere convinta del fatto che sua madre sia rimasta delusa da tutto questo. “Ma non si è avvertito questo. Ha detto che quando eravate piccole si sentiva diversa da te e Clari, succede”, ha riposto Miriana, cercando di mettere la pace.

Ma questo non è bastato, perché pare che Lulù abbia accusato Jessica di aver fatto tali rivelazioni “perché vuole arrivare fino in fondo”. “Lo fa per un motivo non è stupida. Mi dispiace per questo”, continua la principessa. Crede che Jessica abbia cercato di buttare giù sia lei che Clarissa, in modo da arrivare al cuore del pubblico e così anche alla finale. Un’accusa per nulla scontata.

Sarà davvero così? Sicuramente Lulù appare molto sicura del suo pensiero. Questi commenti stanno generando il caos sui social. C’è chi prende a spada tratta le difese di Jessica, accusando Lulù di essere infantile. Ma c’è anche chi tenta di tenere uniti i fan di entrambe le sorelle, per evitare di cascare nella confusione.

Addirittura, una parte del pubblico crede che il reality show condotto da Alfonso Signorini abbia cercato di creare delle dinamiche che potessero portare le due sorelle Selassié a dividersi e a litigare. C’è qualche telespettatore che non è rimasto affatto sorpreso da questo forte scontro, trovando che entrambe potrebbero voler continuare ad attirare l’attenzione su di loro.

Come accade tra la maggior parte delle sorelle, le liti si accendono per niente e poi si spengono con il trascorrere del tempo. Jessica, Lulù e Clarissa hanno sempre dimostrato di essere molto unite tra loro e di certo uno scontro non cambierà questo.

Intanto, proprio nella serata di ieri, Signorini ha letto la lettera di scuse che Clarissa ha riservato per Katia Ricciarelli. L’eliminazione di quest’ultima ha generato indubbiamente il caos e il conduttore non ha risparmiato la Selassié, che da casa pubblicava dei post molto forti.

Il Gf potrà anche creare dinamiche di litigio tra sorelle, ma sta alla maturità di Jess e Lulú non cadere in queste provocazioni.

Mi spiace dirlo…ma Lulú non ha questa maturità, perché altrimenti non avrebbe detto ciò che ha detto stamattina. È un dato di fatto #jessvip #jeru — ℳarz ⎊ (@martens195) March 1, 2022

LULU: mi fa schifo quello che ha detto mia sorella ieri, mia mamma sarà delusa

MIRIANA: ha detto che quando eravate piccole si sentiva diversa da te e Clari, succede

LULU: no no lei lo ha detto perchè vuole arrivare in fondo — Queen Z ???????? (@bebe_am9) March 1, 2022

LULU CONTRO JESSICA io non mi sconvolgerei se fossi in voi ….questa non è altro che uno degli ultimi atti del copione…..sanno che se arrivano entrambe in finale non vincerà nessuna delle due…..sono furbissime #gfvip — graz (@graz16) March 1, 2022