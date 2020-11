GF Vip, Lorenzo Riccardi: “Pensavo di entrare”, e su Zelletta…

L’ex tronista di Uomini e Donne ammette di aver fatto un bel casting, lo scorso anno, per prendere parte al reality, ma non è stato richiamato; detto ciò esprime la sua opinione sul percorso di Andrea nella Casa

Lorenzo Riccardi torna a parlare del Grande Fratello Vip. In molti si aspettavano di vederlo entrare nella Casa più spiata d’Italia e in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, l’ex tronista conferma le ultime notizie. In particolare, ammette che era tra i candidati concorrenti del reality, ma della scorsa edizione. Quest’anno Lorenzo non è stato richiamato. Lui stesso racconta di aver fatto un bel casting, che era andato bene. Non vive di rancore e non nega che gli piacerebbe fare un reality, soprattutto perché si sente stimolato dall’idea di poter far divertire i telespettatori. In effetti, la sua simpatia è sempre stata apprezzata dal pubblico di Canale 5.

“La scorsa volta pensavo di entrare, ma non è stato così”, dichiara Lorenzo sulla mancata partecipazione al reality condotto da Alfonso Signorini. L’ex tronista credeva che, durante la passata edizione, sarebbe stato uno dei nuovi concorrenti. Ma così non è stato. Nonostante ciò, pare essere ancora propenso a entrare nella Casa più spiata d’Italia, qualora dovessero chiamarlo. Chissà, magari il prossimo anno proprio il Riccardi varcherà quella porta rossa. Intanto, sempre nel corso della sua intervista sul Magazine del programma di Maria De Filippi, dà la sua opinione sul percorso che sta portando avanti Andrea Zelletta.

Hanno preso parte al Trono Classico in momenti diversi e, dopo la dichiarazione di Teresa Lengella sul suo ex corteggiatore Pierpaolo Pretelli, anche Lorenzo parla di quanto sta accadendo nella Casa di Cinecittà. Scendendo nel dettaglio, il Riccardi dichiara che Zelletta è un suo amico. Lo sta seguendo da casa, ma ammette: “Secondo me potrebbe emergere di più”. Lorenzo sa che Andrea è “molto più dinamico di quanto stia apparendo”. Non è la prima volta che spunta fuori un’opinione del genere sull’esperienza che Zelletta sta affrontando nel reality.

C’è chi addirittura l’ha definito il ‘comodino’ di questa quinta edizione. Probabilmente molti si sarebbero aspettati di vederlo protagonista di dinamiche interessanti. Andrea non ha vissuto momento semplici all’interno della Casa. Ha lasciato il reality per qualche giorno, a causa di motivi personali. Dopo di che, è rientrato ma ha violato il regolamento ed è così finito al televoto. Ora a minacciare la serenità del Zelletta ci pensa Selvaggia Roma. In queste ultime ore, l’influencer è apparsa pronta a rivelare dettagli compromettenti sul coinquilino!