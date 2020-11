Grande Fratello Vip, Selvaggia vuole smascherare Zelletta? “I messaggi…”

Nella Casa più spiata d’Italia sembra proprio che l’ultima new entry sia pronta a sbugiardare l’ex tronista di Uomini e Donne, in quanto durante uno sfogo parla di dettagli compromettenti

Selvaggia Roma continua a scombussolare l’armonia della Casa del Grande Fratello Vip. Da quando è entrata nel reality, l’influencer si è spesso resa protagonista di scontri e discussioni accese. Portando dentro le quattro mura della Casa di Cinecittà gossip su Pierpaolo Pretelli ed Enock Barwuah, ha creato un’atmosfera abbastanza tesa. Ora nel suo mirino finisce anche Andrea Zelletta. Nella serata di ieri, sfogandosi con Stefania Orlando, ha dichiarato di essere a conoscenza di alcune notizie scomode sull’ex tronista di Uomini e Donne. Selvaggia crede che il giovane gieffino dovrebbe stare zitto ed evitare di andarle contro, visto che lei è a conoscenza di messaggi e like compromettenti.

Questa rivelazione è arrivata subito dopo l’acceso litigio con Elisabetta Gregoraci. Le due concorrenti hanno dato vita a un fortissimo scontro all’interno della Casa, che è iniziato nel pomeriggio e si è concluso solo in tarda serata. In lacrime, la Roma ha avuto modo di sfogarsi per quanto accaduto e di fronte alla Orlando ha attaccato proprio Zelletta, che si è intromesso durante la sua lite con la Gregoraci parlando di rispetto. “I like, i commenti, i messaggi privati”, questi sono i dettagli che potrebbe portare alla luce Selvaggia su Andrea. Ma a cosa e a chi si riferisce? Ebbene la Roma è tornata a parlare della segnalazione di Alica Fabbrica, la quale ha fatto di recente delle pesanti insinuazioni sul conto dell’ex tronista.

Scendendo nel dettaglio, la ragazza ha raccontato di avere dei trascorsi con Zelletta. Ma ha aggiunto che il gieffino l’avrebbe cercata anche in questi ultimi mesi, tradendo così Natalia Paragoni. Quest’ultima si è subito dichiarata tranquilla sui social, rassicurando tutti i suoi fan. Sembra proprio che l’ex corteggiatrice non abbia creduto al racconto fatto da Alice. Intanto, Zelletta si è detto pronto a procedere con una querela. Ora la Roma è tornata sull’argomento e sembra essere pronta a far emergere qualche dettaglio che andrebbe a confermare le rivelazioni della Fabbrica. Pare, dunque, che Selvaggia abbia le prove riguardanti questi like e messaggi privati!

Per ora Andrea non sa che la Roma è appena tornata sulla questione. Non resta ora che attendere per scoprire se Alfonso Signorini tratterà l’argomento nel corso della prossima puntata di venerdì 20 novembre 2020.