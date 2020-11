Grande Fratello Vip: Gregoraci e Selvaggia, rissa a un passo: furibonda lite

Al Grande Fratello Vip avviene una lite molto forte tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma. Il tutto accade nel momento in cui la concorrente calabrese perde la pazienza contro la coinquilina, che intanto stava parlando di lei con Pierpaolo Pretelli nel Cucurio. Davanti al vetro che la separa dai due gieffini, Elisabetta si scaglia contro Selvaggia, alzando sempre di più il tono della voce. In particolare, la Gregoraci consiglia alla Roma di fare il suo percorso, senza sfruttare gli altri. Pertanto, a detta di Elisabetta, la nuova concorrente dovrebbe farsi conoscere per quello che è. Dopo di che, chiede apertamente alla coinquilina di non parlare più di lei. Dall’altra parte del vetro, nel Cucurio, Pierpaolo resta in silenzio per la maggior parte del tempo. Questa sua reazione viene notata dalla Gregoraci, che anche all’ex velino non le manda a dire. Delusa dal comportamento del Pretelli, Elisabetta si sfoga con gli altri concorrenti.

Uno scontro molto acceso quello che avviene tra le due gieffine. “Vai a ca..are, ma chi sei tu? Chi sei tu? Manco ti conoscevo”, dichiara con il tono di voce abbastanza alto la Gregoraci, che ormai sembra aver perso completamente la pazienza. Sembra proprio che Selvaggia sia riuscita a centrare il suo obbiettivo: mandare la showgirl calabrese su tutte le furie. Nel Cucurio, la Roma si è detta convinta del fatto che Elisabetta sia bugiarda e che stia facendo soffrire Pierpaolo. Sono queste le parole che ora scatenano l’ira dell’ex di Briatore. La Gregoraci ora si dice certa del fatto che Selvaggia, invece, sia una persona provocatoria. Quando i suoi amici le consigliano di calmarsi, la showgirl ammette che non ha alcuna intenzione di farlo.

“Ogni tanto prendi una posizione Pierpaolo, sono 13 puntate che parlo solo io”, dichiara poi attaccando anche il Pretelli. La gieffina non apprezza per nulla il fatto che l’ex velino stia in silenzio e non dica a Selvaggia di cambiare argomento. Intanto, nel Cucurio, la Roma non sente di aver parlato male di Elisabetta, ma è convinta di aver semplicemente espresso un suo pensiero in tutta sincerità. La conduttrice calabrese non riesce a trattenersi e appare come mai prima d’ora: “Non ho più voglia. Anche lui si svegliasse, parlassero delle loro cose e non di me”. La Gregoraci prosegue con il suo sfogo all’interno della Casa e ammette che a lei gli “uomini con le pa..e”.

ELISABETTA VS SELVAGGIA pt1 Che cinema! Eligreg che ascolta da 30 min Selvaggia parlare male di lei con Pier e lui tace. Eli lascia tutto e corre verso il cucurio ad urlare contro il muro. Il GF alza la tenda. Ma che succede ?! CMQ ELIGREG CAZZUTA

Elisabetta non ci sta e si scaglia anche contro Pierpaolo, in quanto a detta sua avrebbe dovuto almeno provare a zittirla. Stefania Orlando addirittura ammette che sta iniziando a pensare che a lui faccia comodo passare per vittima, in quanto Selvaggia si sa che è entrata nella Casa per provocare. Ma non finisce qui: la lite prosegue anche dopo questo pomeriggio. In serata Pierpaolo e la Roma escono dal Cucurio e lo scontro si riaccende. Come prima, Elisabetta e Selvaggia non se le mandano a dire!