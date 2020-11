Grande Fratello Vip, Selvaggia attacca ancora Elisabetta: Pierpaolo stufo

La Roma non crede assolutamente che ci sarà una storia tra i Gregorelli dopo il GF Vip 5 e ne parla in Cucurio: l’ex velino non tollera queste intromissioni e si sfoga in confessionale

Pierpaolo Pretelli non ne può più dei continui attacchi di Selvaggia Roma verso Elisabetta Gregoraci. E probabilmente è stanco anche di passare per l’uomo innamorato con i prosciutti davanti agli occhi. Selvaggia è entrata con una missione ben precisa, quella di infastidire i Gregorelli e mettere i bastoni tra le ruote a questa possibile coppia. Non lo ha nascosto, ma la sua missione sta dando scarsi risultati, quasi opposti a quelli sperati. Per il momento Elisabetta e Pierpaolo continuano a dichiararsi amici speciali, ma hanno ritrovato equilibrio e serenità nel loro rapporto. Qualunque sia la natura dello stesso.

Intanto Selvaggia e Pierpaolo stanno trascorrendo del tempo da soli in Cucurio, costretti dagli opinionisti del GF Vip, ma sono già stanchi di rimanersene isolati. Non vedono l’ora di tornare nella Casa, soprattutto Pretelli che sembra più provato dell’altra. A contribuire al momento un po’ giù di Pierpaolo forse sono anche gli argomenti che si affrontano con Selvaggia. Quest’ultima infatti continua a mettere in discussione Elisabetta: secondo lei la Gregoraci starebbe prendendo in giro Pierpaolo. E non solo, perché Selvaggia in confessionale ha aggiunto che Pierpaolo non le è indifferente:

“Io ho sempre avuto un debole per lui. Certo se fossi entrata un po’ prima… Lui ormai si è legato a Elisabetta”.

Nei momenti in Cucurio, Selvaggia spesso e volentieri fa dei discorsi a Pierpaolo in cui prova a metterlo in guardia dalla Gregoraci. Gli ha detto che Elisabetta lo tiene come ruota di scorsa e che lui si aspetta cose che non arriveranno. Ha pure detto che Pierpaolo sta soffrendo molto per Elisabetta e che lei è contraddittoria. Va detto che Pretelli ha difeso Elisabetta in tutte le occasioni. Non solo, in confessionale si è mostrato anche stanco e infastidito da questi discorsi:

“A me non piace quando mi parla male di Elisabetta. Deve un attimino capire e rispettare questo legame che ho con lei”.

Parlando con Selvaggia, inoltre, Pierpaolo ha confermato che c’è stato un periodo in cui è stato male ma oggi ha trovato la sua stabilità nel rapporto con Elisabetta. Ha deciso di viversi la Gregoraci nella Casa e di fare il suo percorso, senza pensare a ciò che sarà o non sarà. Nel frattempo Elisabetta pare si sia accorta, come anche altri nella Casa, che la Roma potrebbe avere un serio interesse verso Pierpaolo. In confessionale però ha affermato di non essere gelosa: