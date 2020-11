Grande Fratello Vip Pierpaolo, Teresa Langella dura: “Troppo remissivo…”

L’ex tronista di Uomini e Donne si esprime sul percorso che il suo ex corteggiatore sta portando avanti all’interno della Casa più spiata d’Italia e non esprime parole positive

Al Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli sta riscuotendo successo tra i telespettatori. Ma in pochi ricordano la sua esperienza a Uomini e Donne, alla corte di Teresa Langella. L’ex velino era un corteggiatore della cantante napoletana, ma arrivò in studio troppo tardi. Infatti, l’ex tronista aveva già avviato le conoscenze con Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso, che fu poi la sua scelta. Infatti, il loro percorso non si concluse nel migliore dei modi. L’interesse di Teresa era orientato verso gli altri due corteggiatori, che sono appunto arrivati fino al giorno della scelta. A mettere fine alla loro conoscenza, ci pensò lo stesso Pierpaolo, che decise di dire addio all’ex tronista. Tra i due non scattò la scintilla e il Pretelli notò subito la cosa, tanto che fu proprio lui ad abbandonare il programma. Questa non fu l’unica esperienza del gieffino in una trasmissione di Maria De Filippi. Prima di approdare nel Trono Classico, il Pretelli svolse il ruolo di tentatore a Temptation Island. Ora ci pensa la Langella a dire la sua sull’esperienza che Pierpaolo sta affrontando nella Casa più spiata d’Italia, in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine.

Teresa ammette di ricordarsi bene del Pretelli. L’ex tronista ha un pensiero ben preciso sul gieffino: è il classico bravo ragazzo. Lo definisce come una persona affettuosissima e aggiunge “forse anche troppo”. Ma ecco che spiega il suo punto di vista: “Purtroppo Pierpaolo, secondo me, all’interno del reality non sta dimostrando di avere tanto carattere e a tratti è troppo remissivo“. Sembra proprio che Teresa non stia apprezzando molto l’atteggiamento che Pretelli sta tenendo all’interno della Casa di Cinecittà. Forse avrebbe preferito vederlo con un altro tipo di comportamento.

Intanto, il pubblico di Canale 5 sembra essersi affezionato molto all’ex velino. Più volte è stato tra i favoriti dei telespettatori e in Casa ha buoni rapporti un po’ con tutti. Il suo rapporto con Elisabetta Gregoraci sta appassionando una buona porzione del pubblico. Ultimamente, però, le cose tra loro non procedono alla grande. Con l’arrivo di Selvaggia Roma nella Casa, i due sono stati protagonisti di un’accesa discussione in questi giorni. Non solo, sembra proprio che Pretelli si stia allontanando da Elisabetta!