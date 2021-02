GF Vip, Guenda Goria contro Baccini su Twitter. Poi un altro sfogo

Il legame tra Guenda e la madre Maria Teresa Ruta è qualcosa di indissolubile. La musicista ogni qual volta vi è stata necessità, ha sempre cercato di difendere la mamma da cattiverie e pettegolezzi. La showgirl infatti è una dei protagonisti indiscussi della Casa del Grande Fratello Vip 5. Rappresenta uno dei volti che ha maggiormente fatto chiacchierare sia dentro che fuori dal reality.

Sono state dette tante cose su Maria Teresa Ruta. Ad iniziare dalla sua immensa voglia di vivere, che ad alcuni sembra una recita per poter centrare l’attenzione su di sé, alla sua allegria e spontaneità, che spesso la mette nei guai o sotto i riflettori. Ora, si è iniziato a fare il calcolo degli amori di Maria Teresa. Alfonso Signorini si sta divertendo a stanarli tutti. Ad iniziare dal flirt con il Principe di Monaco, su cui ha messo bocca anche Alba Parietti perché tirata in mezzo alla discussione. A finire con il gossip sul cantante Francesco Baccini.

Ed è proprio quest’ultimo che ieri nella puntata dell’8 febbraio 2021 ha smentito la versione di Maria Teresa Ruta sostenendo fermamente che tra loro non c’è stato nulla. A tal proposito, in seguito a queste affermazioni, anche Tommaso Zorzi ha cercato di capire di più sulla versione della madre di Guenda, incuriositi dalla faccenda.

E come spesso accade, anche la figlia di Maria Teresa Ruta ha voluto dire la propria per poter difendere la showgirl dalle grinfie dei concorrenti e di alcuni utenti che le si sono scagliati contro. La Goria ha sottolineato come ci sia stata la volontà di omettere qualcosa per tutelare persone che in quel momento non vorrebbero essere coinvolte.

Poi Guenda ha sottolineato ciò che non le è piaciuto dell’intervento di Francesco Baccini in puntata. La musicista ha evidenziato una mancanza di garbo che secondo lei avrebbe dovuto esserci nei confronti della mamma. Non solo, ha avvisato Baccini che nel caso in cui si sarebbero rincontrati, avrebbe avuto il piacere di fare due chiacchiere con lui.

Questa ossessione della verità a tutti i costi? A volte si omette qualcosa per tutela di persone terze. I racconti ingentiliti hanno a che fare con il garbo e non con la menzogna. E di garbo Francesco Baccini non ne ha avuto. — Guenda Goria (@guenda_ggoria) February 9, 2021

Guenda Goria, l’ulteriore sfogo su Twitter

A sfogo però si è aggiunto sfogo. Infatti Guenda Goria qualche ora dopo ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino nella scarpa. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha esordito lanciando un vero e proprio “avviso ai naviganti”. In particolare la Goria ha fatto riferimento a presunti gossip e flirt che le sono stati accollati. Forse, sottintendendo anche l’amicizia con Filippo Nardi.

Dopo di che ha tenuto a precisare di essere una persona chiara e senza filtri, specialmente per quando riguarda l’espressione del suo pensiero. Tanto più ha sottolineato di essere contro processi alle intenzioni e giudizi senza senso. Uno sfogo sicuramente derivato dagli ultimi fatti che la hanno coinvolta, compreso ciò che è accaduto in questi giorni alla sua famiglia. In particolare alla mamma Maria Teresa Ruta.