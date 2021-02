Grande Fratello Vip 5 trentottesima puntata: nominati, confronti e sorprese

Questa sera, lunedì 8 febbraio 2021, va in onda una nuova puntata del GF Vip 5. L’appuntamento prende inizio con l’appunto sulla squalifica di Alda D’Eusanio. Alfonso Signorini non si è soffermato sulla questione e non è entrato nei dettagli, come il pubblico poteva immaginare. A questo punto, il conduttore ha subito chiesto a Giulia Salemi e a Pierpaolo Pretelli di raggiungere la Stanza a Led. Qui hanno potuto rivivere alcune discussioni che hanno affrontato negli ultimi giorni nella Casa. Quando sono tornati in salotto, si è riacceso lo scontro per Giulia, con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Non è arrivato alcun chiarimento tra loro.

La puntata è andata avanti con una sorpresa per Stefania, che ha avuto l’opportunità di rivedere suo padre. Un momento davvero emozionante per la gieffina, durante il quale non è riuscita a trattenere le lacrime. È arrivato il momento di Andrea Zenga. In confessionale, insieme alle sue coinquiline, ha scoperto quanto in questi giorni sua madre ha dichiarato in un’intervista. La donna ha chiesto a Walter Zenga di mettere “una riga sopra tutto” quello che è accaduto in passato. In questo modo, ha voluto invogliare l’allenatore di calcio a tornare a far parte delle vite dei loro figli.

Signorini è passato a Maria Teresa Ruta. La settimana scorsa aveva rivelato di aver avuto un flirt con Francesco Baccini, con cui proprio durante la puntata ha avuto un confronto inatteso. Dopo di che, il reality show ha organizzato una sorpresa a Elisabetta Gregoraci in studio, in occasione del suo compleanno. Non è mancato in questa occasione il confronto con Pierpaolo e Giulia. Subito dopo, è entrata nella Casa Alessia, la sorella di Andrea Zelletta. La ragazza ha confermato di avere un interesse nei confronti di Andrea Zenga, invitandolo anche a prendere un caffè insieme quando finirà la sua esperienza nella Casa.

Una sorpresa è stata poi riservata a Dayane Mello, che ha avuto modo di rivedere in video collegamento suo fratello Juliano. Ha preso poi inizio una catena di salvataggio, per il nuovo televoto:

Zelletta ha salvato Rosalinda;

Rosalinda ha salvato Tommaso;

Tommaso ha salvato Stefania;

Stefania ha salvato Maria Teresa;

Maria Teresa ha salvato Giulia.

Sono rimasti fuori Zenga e Samantha, i quali sono andati direttamente al televoto. Non sono mancate le nomination:

Samantha ha nominato Giulia;

Maria Teresa ha nominato Zelletta;

Zelletta ha nominato Maria Teresa;

Rosalinda ha nominato Maria Teresa;

Tommaso ha nominato Maria Teresa;

Giulia ha nominato Tommaso;

Stefania ha nominato Giulia;

Zenga ha nominato Maria Teresa;

Pierpaolo ha nominato Stefania;

Dayane ha nominato Stefania.

Sono finiti, dunque, al televoto Zenga, Samantha e Maria Teresa. Il Vip meno votato sarà eliminato.