Elisabetta Gregoraci compleanno: il regalo dei concorrenti del GF Vip

L’ex gieffina calabrese ha compiuto gli anni e il reality show ha preparato per lei un momento speciale con i suoi ex coinquilini; ma non è mancato il confronto con Pierpaolo e Giulia

In occasione del compleanno di Elisabetta Gregoraci, il GF Vip ha organizzato una sorpresa in studio. Con un vestito molto sensuale, l’ex concorrente calabrese si è inizialmente recata dietro le quinte. Intanto, Alfonso Signorini ha invitato i ragazzi della Casa in studio, per portare di persona la torta che hanno preparato insieme alle gieffine. Rientrata, la showgirl si è ritrovata di fronte ai suoi ex coinquilini. Primo tra tutti è comparso Tommaso Zorzi, seguito da Andrea Zelletta e Andrea Zenga. Per tutti loro è stata una grande emozione approdare nello studio, dopo così tanto tempo chiusi nella Casa di Cinecittà. È arrivato poi il turno di Pierpaolo Pretelli, che con felicità ha fatto gli auguri a Elisabetta. A differenza dei suoi compagni, l’ex velino è rimasto per qualche altro minuto in studio.

Signorini ha preso la palla al balzo per mandare in onda una clip che vede protagonista Giulia Salemi. In questi giorni è volato sulla Casa più spiata d’Italia un aereo dedicato a Elisabetta e Ariadna Romero, ex di Pierpaolo e madre di suo figlio. I fan hanno riservato un bellissimo complimento alle due, definendole “donne top”. Subito dopo la clip, ha preso la parola la Salemi, che è rimasta molto male di fronte a questo aereo, convinta che rappresentasse una frecciatina nei suoi confronti. Nonostante ciò, questa sera ha ammesso di essere andata oltre, in quanto certa che le persone coinvolte non c’entrassero nulla.

La Gregoraci ha detto la sua al riguardo, non risparmiando Giulia. Inizialmente ha ringraziato tutti i fan che continuano a sorprenderla con questi messaggi, sebbene non sia più una concorrente. Detto ciò, ha ammesso di aver visto “un aereo dell’amore, che non era assolutamente contro Giulia”. Secondo Elisabetta, i fan avrebbero pensato bene di fare un complimento a due donne che si sono scambiate qualche chiacchiera. Infatti, la Gregoraci ha avuto dei contatti con Ariadna, con cui sembra esserci una reciproca simpatia.

“Non vediamo la polemica e il vittimismo quando non c’è”, ha dichiarato la showgirl calabrese, rispondendo probabilmente alla Salemi. Quest’ultima non ha reagito molto bene di fronte al messaggio aereo. Ma Elisabetta ci ha tenuto a precisare che è stato per lei “un gesto molto carino”, in cui va trovato un messaggio d’amore. “Non per forza deve essere contro qualcuno”, ha concluso la conduttrice. Ma non è finita qui: Pierpaolo ha preso prontamente le difese della Salemi. Il Pretelli è consapevole del fatto che Giulia non avrebbe potuto non avere una reazione negativa, in quanto Elisabetta e Ariadna sono due donne che lui stima.