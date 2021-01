GF Vip, Ariadna Romero: “Con Elisabetta ero tranquilla”, Salemi all’angolo

La modella cubana ha rilasciato un’intervista a Chi in cui ha parlato del suo ex Pierpaolo Pretelli e ha espresso la sua preferenza tra Giulia e la Gregoraci

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono sempre più vicini e stanno facendo parlare di sé. Come si sa, Ariadna Romero è stata fidanzata con l’ex velino di Striscia la notizia. Insieme hanno avuto anche un figlio, Leonardo. La modella adesso lavora sia nel campo di moda, cinema e tv ma anche nell’ufficio di addetta alle vendite per Lamborghini.

Nonostante ciò ha ricavato un po’ di tempo per concedere un’intervista al settimanale di Alfonso Signorini Chi Magazine. Qui, ha parlato del suo rapporto con Pierpaolo Pretelli e di cosa pensa della sua nuova storia d’amore. Ha iniziato parlando del figlio, e di come la mamma la aiuti a tenerlo quando lei non c’è. Poi non ha potuto evitare la domanda su Giulia e Pierpaolo.

A tal proposito, Ariadna Romero ha affermato di mantenersi fuori dalla cosa. Sia lei che Pierpaolo infatti hanno avuto dei flirt, com’è normale che sia alla loro età ma presenteranno i loro partner al bimbo solo quando la situazione sarà seria.

“Pier è un ragazzo di 30 anni, ha avuto qualche flirt prima di entrare al GF– come li ho avuti anche io– è normale. Questa o qualunque altra relazione se e quando diventerà una relazione formale, al punto da presentare l’eventuale compagna a Leonardo, allora sarà qualcosa che competerà anche me. E comunque sarà una decisione di Pier, che rispetterò”.

La Romero ha poi proseguito precisando che odia le guerre tra genitori separati che mettono in mezzo i bambini. Lei stessa ha ammesso di non far vedere 24 ore su 24 il papà a Leonardo. Questo perché sa che Pierpaolo e Giulia hanno deciso di viversi anche all’interno della Casa. Lei stessa però, a tal proposito, ne ha approfittato per parlare del suo passato e di come anche lei avesse avuto dei genitori separati. A Chi ha raccontato che la mamma l’ha avuta a 18 anni, e il padre non è sempre stato presente e soprattutto fedele, alla sua compagna. Tuttavia, la figura materna ha sempre cercato di non metterla contro il papà. Insomma, Ariadna Romero prende come esempio la mamma.

La modella ha quindi ripreso alcuni aneddoti della storia con Pierpaolo. In amore lo ha descritto così:

“Pierpaolo non è cattivo, è ingenuo, certe volte lo vedo come un elefante: è grande, è dolce, è buono. Ed è emotivamente ingombrante. Grosso com’è qualche fiorellino lo calpesta per forza. Ma non se ne rende conto. Quando eravamo insieme non riuscivo neanche ad arrabbiarmi con lui”.

Le cose tra Ariadna e Pierpaolo purtroppo non sono andate sempre bene. Ci sono stati dei momenti di crisi. Soprattutto quando lui, subito dopo la loro rottura ha partecipato a Uomini e Donne. Lì, ha ammesso la modella, ha provato rabbia. Però ha poi capito: “In quei momenti si fanno anche i dispetti, pure io cercavo di fargli credere delle cose, ma questo è il passato.”

E ha poi raccontato cosa provava realmente per lui in quel periodo:

“I primi mesi che ci eravamo lasciati ricordo che ero un grumo di rabbia e sofferenza. Poi, dopo due mesi, ho guardato Leo. Ero mamma per la prima volta, ero senza lavoro, senza certezze. Mi sentivo sprovvista di tutto. Però, guardandolo ho pensato: ‘Ma Pierpaolo è il suo papà. E allora va bene così’. Mi è sembrato di tornare a respirare e, anziché aggrapparmi alle cose, a come avrei voluto che fossero, ho imparato ad accettarle così com’erano.”

Infine, Ariadna Romero non ha esitato di dire la sua su Elisabetta Gregoraci. A quanto pare, oltre alla mamma di Pierpaolo e alla sua famiglia, anche la modella avrebbe preferito che il Pretelli continuasse una storia con la showgirl calabrese. A quanto sembrerebbe, l’ex moglie di Briatore ha fatto breccia nel cuore di molti.

Ariadna ha speso delle parole per lei, ma ha dato le sue considerazioni anche in merito a Giulia Salemi.