GF Vip Giulia Salemi crolla nella notte: la famiglia Pretelli l’ha affondata

L’influencer ha avuto un momento di forte down dopo la puntata dell’11 gennaio. La crisi è scattata per quanto espresso dalla madre e dal fratello di Pierpaolo

Crollo per Giulia Salemi: lo sfogo emotivo è giunto in maniera dirompente non appena è terminata la diretta del Grande Fratello Vip, in onda in prima serata l’11 gennaio 2021. Una puntata in cui ancora una volta ha dovuto fare i conti con lo scetticismo che aleggia su di lei e sulla relazione intrapresa con Pierpaolo Pretelli all’interno della Casa più spiata d’Italia. A ferirla particolarmente sono state le parole del fratello dell’ex velino, che ha espresso il desiderio di vedere il congiunto con Elisabetta Gregoraci. Dichiarazioni che fanno il paio con quanto esternato la scorsa settimana da mamma Pretelli. Quest’ultima, sette giorni fa, è anche entrata nel reality per salutare il figlio, mantenendo un atteggiamento assai freddo nei confronti dell’italo-persiana. Una serie di episodi che hanno spinto Giulia verso un pianto liberatorio.

Salemi in profondo down, Pierpaolo a supporto: questo il sunto della nottata appena trascorsa dalla coppia “A parte la mia sensibilità che può essere toccata o meno, che posso rimanerci male e far finta che la cosa non mi tocchi, ma quello che fai tu mi spiazza”, ha confidato l’influencer a Pretelli, con il viso solcato dalle lacrime in riferimento alla comprensione mostrata dal modello che ha poi provato a scavare, cercando di capire meglio l’origine del crollo di Giulia.

“Non voglio parlarne, non voglio alimentare nulla. Voglio chiudere la cosa, smorzarla. Voglio che tu capisca che sono forte e che sono abituata a essere fraintesa”, ha aggiunto la Salemi. Dunque poca voglia di fare polemica e tanto desiderio di essere compresa. Pretelli l’ha rassicurata, facendole intendere una volta di più che la sua famiglia può pensarla in un certo modo ma lui ha idee chiare e inscalfibili che vanno in un’altra direzione: “Sai quello che penso di te. Si ricrederanno tutti”.

GF Vip Elisabetta Gregoraci, il confronto in diretta con Pierpaolo e Giulia

Nella puntata di ieri c’è stato il ritorno in Casa di Elisabetta Gregoraci che si è confrontata con Pretelli e Giulia. L’ex moglie di Flavio Briatore, seppur con tono delicato, ha espresso pensieri molto netti, parlando di ‘copia e incolla’ in relazione alla love story dei ‘Prelemi’. Non solo: ha anche invitato l’influencer a non parlare più di lei, lasciando intendere che l’ha diffidata tramite avvocati o che lo farà nel futuro prossimo se dovesse succedere di nuovo che le sue vicende private siano argomento di discussione nel reality.