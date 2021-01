GF Vip, Alba Parietti affila le unghie contro la Ruta: “Ne resterà una sola”

La mamma di Oppini è già in viaggio verso Roma per un confronto con Maria Teresa, dopo il racconto su Alain Delon, in cui è stata tirata in ballo

Alfonso Signorini sta preparando una puntata all’altezza della concorrenza su Rai Uno. Domani sera al Grande Fratello Vip ci sarà anche il confronto tra Alba Parietti e Maria Teresa Ruta. Confronto o scontro? Le due se le sono date a distanza già nella scorsa puntata, a causa di Alain Delon. Le due hanno una visione diversa di una serata che risale a molti anni fa. Maria Teresa ha velatamente accusato la Parietti, pur non facendo il suo nome in un primo momento, di essersi seduta accanto a Delon nonostante quel posto al tavolo fosse suo. La Ruta si era momentaneamente allontanata per cambiarsi d’abito, secondo il suo racconto, e quando è tornata ha visto Alba, anzi “la mamma di Francesco” come l’ha chiamata lei, al suo posto.

La Parietti non ha condiviso affatto questa versione della storia. Ha risposto su Instagram in diretta, dicendo che la Ruta si sarebbe inventata questa storia. Signorini ha riportato subito a Maria Teresa il post di Alba e la concorrente ha replicato dicendo che il post serata Alain Delon lo ha passato con lei. Per cui è vero che l’ha corteggiata, insomma. Domani sera le due saranno faccia a faccia nella Casa. Forse attraverso la Glass Room. Alba ha già raggiunto Roma oggi per prepararsi allo scontro. Ha anche scritto un messaggio su Instagram per preparare i suoi fan:

“Ebbene sì, lo squalo è partito alla volta di Roma. Si sta affilando le pinne. Io e il mio ego siamo già partiti e siamo in treno… Che lo vogliate in molti o no in pochi. E da qui a lunedì non leggo nessun commento. Sì si sì sì me ne frego! Scontro epocale tra titani, chi avrà mentito? Chi l’ha sparata grossa? Domani la verità… Comprate i popcorn. Siamo alla resa dei conti… Ne resterà una sola”.

Ha anche ironizzato scrivendo che se le generazioni di oggi si contendono Pierpaolo Pretelli, loro “della vecchia guardia” si contendono Alain Delon. Se ne vedranno delle belle domani sera, non ci sono dubbi. Maria Teresa è rimasta scossa anche dello scambio di battute a distanza di lunedì sera, per cui chissà cosa penserà dopo che gli autori le faranno anche incontrare faccia a faccia Alba Parietti.

Intanto la mamma di Oppini è già intervenuta a Casa Chi in questi giorni per replicare al racconto della Ruta. Con i giornalisti di Chi ha chiarito che non si sarebbe mai seduta a un tavolo senza essere invitata. Lei era in giuria insieme ad Alberto Tomba e Alain Delon, quindi era difficile, secondo lei, che a quel tavolo potesse esserci qualcun altro. E ha pure aggiunto che quella della Ruta sarebbe stata “una sceneggiata inventata perché è fantasiosa”. Scintille in arrivo domani sera tra Alba Parietti e Maria Teresa Ruta al GF Vip.