Un ex concorrente del reality show di Alfonso Signorini senza peli sulla lingua svela chi secondo lui arriverà in finale

Luca Salatino si svela in una nuova intervista sul percorso vissuto al Grande Fratello Vip 7 e sui concorrenti attualmente in gioco. Sono passati diversi mesi dalla partecipazione dell’ex tronista di Uomini e Donne al reality show di Alfonso Signorini. Ha deciso di lasciare la Casa di Cinecittà, tornando tra le braccia della sua Soraia Ceruti, con cui la relazione procede a gonfie vele. Inutile negare che Luca ha vissuto la sua esperienza con molta malinconia, cosa che non si sarebbe mai aspettato.

Salatino dice la sua su alcuni ex gieffino. Ad esempio, ammette di non aver rivalutato nessuno. In particolare, ci tiene a citare solo tre nomi, evitando quello di Charlie Gnocchi, lasciando dunque intendere che le indiscrezioni sul dietro le quinte del programma potrebbero essere vere. Antonino Spinalbese è uno degli ex coinquilini che stima tantissimo. Racconta di sentire spesso Patrizia Rossetti, la quale gli sta “tanto vicino”. Infine, ha costruito un legame con Amaurys Perez, persona “molto sensibile”.

Da lunedì anche Nicole Murgia è un’ex concorrente del GF Vip 7. L’attrice, che fa parte dell’ormai famoso gruppo di Spartani, è uscita durante la 37esima attraverso il televoto e Luca non esprime su di lei una bella opinione. Infatti, Salatino ammette di non aver avuto con lei “questo grande feeling”. Confessa di non aver dato neanche “tutta questa attenzione” quando stava dentro la Casa all’opinione che aveva su di lei. L’ex tronista prosegue così sulla Murgia:

“Comunque ci sono stato poco a contatto e sinceramente non mi ha mai ispirato grande positività come persona, però non è che posso giudicarla perché le persone devi viverle per dare un parere vero e proprio. Quindi non ti posso parlare né negativamente né positivamente, forse per quello che ho vissuto io a primo impatto non mi era piaciuta moltissimo, ecco. Questa penso sia una cosa che già si sa”

Cosa pensa, invece, Salatino di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria? Oggi gli sembra un po’ difficile che possa esserci tra i Donnalisi una storia d’amore fuori dalla Casa di Cinecittà, sebbene proprio lui li abbia sempre spronati a crederci. “Loro magari si lasciano prendere da magari un po’ di gelosia e da una cavolata”, dichiara l’ex tronista.

Sembra che al riguardo Luca abbia le idee abbastanza chiare e di certo queste non faranno felici i fan che credono nella coppia composta da Edoardo e Antonella.

“Sembra più un amore e odio, a volte quasi più odio… Ecco. Soprattutto quando succedono le discussioni, le cose che Edoardo dice a lei… Cioè, non lo so. Prima ero sicuramente convinto della loro storia, oggi non ne sono più di tanto. Anche perché quando si litiga troppo si porta comunque un rapporto all’esasperazione e non permette di vivere al cento per cento quello che la storia dà”

Passando ad altri concorrenti, Luca si dice certo convinto del fatto che Nikita Pelizon e Oriana Marzoli stiano portando avanti due percorsi “abbastanza puliti”. A detta sua, entrambe sarebbero “coerenti con il loro vissuto”. Salatino a oggi crede che le due gieffine possano arrivare alla finale. “Nikita ha superato tante nomination e Oriana è molto amata dal pubblico, ha un modo di fare che è allegra, sorridente, spigliata… una persona adatta per un reality”, afferma Luca.

Ma chi vincerà il GF Vip 7 secondo Salatino? A detta sua potrebbe vincere Edoardo Tavassi: “Una persona che è diretta, ci sa fare, è uno che fa ridere e scherza”. E se pensa a chi meriterebbe di vincere, Luca indica se stesso: “Lo meritavo io, ma ormai è andata così”. Chissà se col senno di poi, oggi Salatino pensa che avrebbe potuto resistere.

Parteciperebbe mai all’Isola dei Famosi?

“Se devono farti una proposta te la fanno loro, l’isola è sicuramente una cosa che ti mette a dura prova a livello fisico, perché ci stanno tante cose particolari. A oggi, non lo so… Personalmente non sono uno che va a cercare, magari in coppia con Soraia ti direi di sì, certo. Sarebbe un’esperienza, una bella esperienza”

Uomini e Donne, Luca Salatino dice la sua su Federico, Carola e Alice

Chi sceglierà Federico Nicotera? Nel corso delle prossime registrazioni, il tronista farà la sua scelta. Luca ha avuto modo di seguire un po’ il suo percorso e trova che sia “una persona sincera, schietta, un lavoratore… Un bravo ragazzo”. Oggi, però, neanche lui saprebbe dire chi sceglierà Nicotera tra Carola e Alice. Come fanno notare molti telespettatori, un giorno sembra propenso verso una e un altro verso l’altra. Crede, inoltre, che le due corteggiatrici siano “completamente diverse”. Detto ciò, ci tiene a fargli un in bocca a lupo a Federico.