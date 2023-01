GF Vip 7, due ex gieffini “non si parlano più”: il retroscena spinoso

Due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 7 non si parlano più, a dirlo è stata Patrizia Rossetti. In una nuova intervista per Casa Chi, l’ex gieffina ha parlato di momenti di tensione tra questi due ex concorrenti, che dentro la Casa di Cinecittà avevano un bel rapporto. Sarebbero Charlie Gnocchi e Luca Salatino. L’ex Vippona ha spiegato che una volta uscita dai giochi i suoi ex compagni d’avventura le avrebbero parlato di un cambiamento da parte del conduttore radiofonico, il quale avrebbe espresso pensieri non carini su Luca.

Cosa avrebbe detto Gnocchi non si sa, ma di certo questa storia ha stupito non poco la Rossetti, che è apparsa abbastanza perplessa. Non ha avuto modo di parlare con Charlie per avere da lui dei chiarimenti. Però vuole assolutamente avere questo confronti per capire cosa c’è di vero in tutto questo.

“Charlie l’ho trovato un po’ cambiato, mi hanno detto cose non carine su di lui, ma non nei miei confronti. Mi hanno detto praticamente, quelli che sono usciti, che non ha detto delle cose carine su Luca. Mi è sembrato strano perché sembrava lì dentro esserci un feeling. Però secondo me non l’ha fatto con cattiveria, perché non è un cattivo o un paravento. Però non sono riuscita a parlarci. Ma ci vorrò parlare, perché voglio capire se ha detto davvero questa cosa, mi stupirebbe da parte sua e verso di Luca. Non si parlano più, quindi vuol dire che qualcosa è successo”

Detto ciò, la Rossetti ha parlato di nuovo di Wilma Goich, con cui al GF Vip 7 aveva instaurato inizialmente un rapporto di amicizia. Tra loro il rapporto si è rotto e nella 28esima puntata Patrizia è tornata nella Casa proprio avere un confronto con lei. “Dentro mi aveva un po’ fregata, anche se l’avevo già intuito. Ma non ne avevo la certezza. Ho voluto essere schietta, ma calma”, ha dichiarato oggi l’ex gieffina.

GF Vip 7, Patrizia Rossetti: i problemi di salute e l’Isola dei Famosi

Patrizia è tornata alla sua quotidianità dopo aver abbandonato la Casa più spiata d’Italia per via di un problema di salute. A causa del Covid-19, contratto proprio dentro il reality, Patrizia ha continuato ad avere dei dolori fisici, che l’hanno spinta a lasciare i giochi. Una scelta difficile, ma arrivata dopo una profonda riflessione. Oggi è per la Rossetti il primo giorno che torna a lavorare con le sue telepromozioni dopo la partecipazione al programma ed ecco che svela qual è il suo stato di salute. L’ex vippona ha parlato di un altro problema di salute, per cui sta facendo le dovute analisi.

“Allora guarda sono ancora in fase di accertamenti perché ho dolori che sicuramente sono diventati più leggeri. Mi hanno detto che è sicuramente post Covid. Ma c’è un’infezione e devo fare delle esami per approfondire. Spero non sia nulla di grave, ma il mio medico mi ha detto che dobbiamo vedere, perché è giusto andare fino in fondo. Non perché lì non avrei avuto l’assistenza giusta, ma non avrei dato il meglio e anche il peggio di me”

Tra le persone della Casa di cui sente la mancanza ha citata Nikita Pelizon, Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei e Milena Miconi. Nonostante questo, dopo tre mesi e mezzo sotto le luci dei riflettori, è felice di essere a casa sua. Tra i suoi ex gieffini di sicuro ha trovato persone che dentro la Casa le dicevano di tutti i colori dietro e che ora invece le fanno i sorrisi: “È un classico, quando esci sono di nuovo tutti amici. Va bene così, è un gioco”.

L’unica persona che non le rivolge la parola è Pamela Prati, di cui fa tranquillamente a meno. Detto ciò, la Rossetti parla dell’eventualità di finire un giorno in Honduras. Pierpaolo Pretelli, che ha condotto questa puntata di Casa Chi in quanto Sophie Codegoni è in vacanza con Alessandro Basciano, ha fatto notare a Patrizia che all’Isola dei Famosi non si può fumare e lei essendo una fumatrice incallita faticherebbe a starci.

“L’Isola? No, per favore non cominciamo, perché sono già a tre: ho fatto la Fattoria nel 2005, Pechino Express nel 2019 e l’ho pure vinto, questo è il terzo, il Grande Fratello. Mi avevano già chiamato, dovevo andare lo scorso anno. Ci sarei andata, mi sarebbe piaciuto di più forse. Ma uno dei problemi era proprio questo, mi sono informata, unicamente si potevano fumare i pezzetti di legno”

GF Vip, Patrizia Rossetti dice la sua su De Pisis e poi: “Chi è il più falso”

Si è spesso parlato dell’interesse che Alberto De Pisis nutre nei confronti di Edoardo Donnamaria ed è spuntata fuori anche un’indiscrezione in questi mesi. Il primo ha confermato, parlando però di sentimenti legati all’affetto. Patrizia ha ammesso che lo stesso Alberto, quando si parlavano a distanza mentre si trovavano in quarantena avendo avuto insieme il Covid, le aveva confidato questa cosa.

“La verità è quella che ha detto lui, si sente attratto da questa persona, più a livello affettuoso”, ha affermato la Rossetti. Ma chi è secondo lei il più vero della settima edizione del Grande Fratello Vip? Antonella Fiordelisi. Ha fatto anche il nome di Antonino Spinalbese, sebbene alcune volte l’abbia confusa. Ha citato Luca Onestini, che le piace molto, e Davide Donadei. Inoltre, ha speso belle parole su Nikita Pelizon e per quanto riguarda Dal Moro ha dichiarato: “Sicuramente anche Daniele è molto schietto in quello che dice, però non lo trovo sempre coerente, perché ha alti e bassi che mi depistavano”.

E, invece, il più falso – oltre Wilma Goich – secondo la Rossetti sarebbe una donna, ovvero Giaele De Donà.

“La più falsa secondo me credo proprio che sia, nonostante l’apparenza e questo suo modo di essere un po’ così sempre con il bicchiere in mano che va e viene, è Giaele. Non ho prove, è istinto. Secondo me pur di… sì. È una mia opinione, mi arriva una querela dal marito non si sa mai”

Infine, come vincitore vorrebbe oggi vedere Davide Donadei. Anche George Ciupilan, oltre Luca Salatino, a detta sua avrebbe potuto vincere. “Ma ora lo vedo troppo giù e chiuso nel suo silenzio”, ha dichiarato Patrizia.