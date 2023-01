La 28esima puntata del Grande Fratello Vip 7 è stata caratterizzata sicuramente da momenti di tensione, ma anche di sorprese e lacrime. Alfonso Signorini ha dato inizio all’appuntamento dando ai Vipponi la notizia di oggi, quella dell’arresto di Matteo Messina Denaro. Dopo di che, è entrato nel vivo delle ultime vicende che hanno visto protagonisti i concorrenti in questi giorni. In particolare, il padrone di casa ha voluto subito parlare del ritorno Antonino Spinalbese nella Casa più spiata d’Italia.

La puntata è andata avanti con Oriana Marzoli, la quale in queste settimane ha condiviso gran parte del suo tempo con Luca Onestini e Daniele Dal Moro. Con il primo sembra esserci solo un’amicizia, sebbene molti nella Casa pensino il contrario. Invece, con Daniele c’è stato un bacio negli ultimi giorni. Il loro avvicinamento ha infastidito parecchio Nicole Murgia, la quale è amica di Oriana e si era detta interessata a Dal Moro.

E mentre nella Casa del GF Vip 7 Oriana viene criticata, ecco che sul web la maggior parte dei telespettatori sono schierati dalla sua parte. Come ha fatto presente Giulia Salemi, molti utenti su Twitter si dicono convinti del fatto che Oriana venga criticata perché donna. Fosse stata un uomo, non avrebbe subito attacchi per il suo comportamento. “È un atteggiamento italico diffuso”, ha sottolineato Alfonso Signorini.

Nel frattempo, si è ormai intuito nel corso della puntata che Antonella Fiordelisi non è più colei che tiene le redini delle puntate e delle dinamiche centrali. Questo è trapelato non solo durante il momento dedicato a Oriana, ma anche quando è uscito fuori che Attilio Romita soffre la presenza di Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria. Secondo il giornalista, i due tenderebbero a ‘comandare’ all’interno della Casa. Lui stesso ha precisato che effettivamente Tavassi è il protagonista di questa edizione. Ebbene, in questa circostanza, Signorini ha zittito Antonella dando poca importanza alla sua opinione.

Si è passati a parlare di Wilma Goich e di vari attacchi ricevuti da Attilio, che sembra essere rimasto deluso dal suo atteggiamento. La cantante ha avuto modo, subito dopo, di rivedere in giardino Patrizia Rossetti. Quest’ultima ci ha tenuto ad avere questo confronto per mettere le cose in chiaro, in quanto nelle ultime settimane la loro amicizia è giunta al capolinea. Il momento non ha portato comunque ad alcuna conclusione.

Andando avanti con la puntata, Signorini ha fatto sì che Nikita Pelizon incontrasse quello che ormai è il suo ex fidanzato, Valerio. Quest’ultimo ci ha tenuto a dare il suo sostegno alla gieffina, confermandole che fuori dalla Casa sono tantissimi i suoi sostenitori. Non è finita qui per la Pelizon. Ancora una volta, Nikita si è ritrovata a scontrarsi con Luca Onestini, il quale ha ribadito la sua posizione: è convinto di non averla mai illusa per creare dinamiche.

Grande Fratello Vip 7: Dana eliminata, Davide Donadei commuove

L’eliminato della 28esima puntata è Dana Saber con il 28% dei voti (Nikita 43%, Nicole 29%). Quella che è stata in pochissime settimane una vera e propria mina vagante ha dovuto abbandonare definitivamente la Casa, tra gli applausi di molti Vipponi. La reazione di gran parte del gruppo ha infastidito Antonella, la quale ha ripreso subito i suoi compagni difendendo quella che era diventata la sua amica. I Vipponi che hanno festeggiato dopo aver scoperto il risultato hanno affermato di aver applaudito perché Nicole è riuscita a salvarsi.

Momento commovente con protagonista Davide Donadei. L’ex tronista di Uomini e Donne ha ripercorso la difficile storia della sua famiglia. In particolare, ha dovuto affrontare l’arresto e l’assenza del padre. Le sue parole hanno commosso molti, anche Sonia Bruganelli che ha espresso un parere positivo sul gieffino dopo aver scoperto la sua storia.

Molti ora si chiedono chi è il padre di Davide Donadei. Come aveva raccontato quando rivestiva il ruolo di tronista, suo papà ha avuto problemi con la giustizia ed è stato arrestato diversi anni fa, quando Donadei aveva 12-13 anni. Per questo è cresciuto solo con la mamma e la sorella. Per il gieffino la vita del padre ha rappresentato una macchia indelebile, in quanto veniva etichettato da tutti come “il figlio di”.

“All’età di 4 anni papà è andato via di casa, mi avevano detto che doveva fare sette mesi di lavoro a Brescia. In quei mesi non si è capito cosa è successo. Nel 2010 fu coinvolto in un blitz e fino a giugno di quest’anno è stato in carcere. Ci è entrato quando avevo 12-13 anni. Ha scontato una pena per associazione a delinquere di stampo mafioso”

GF Vip 7: nomination e televoto

Gli immuni scelti dai concorrenti questa settimana sono stati Davide, Onestini, Antonino e Attilio. Orietta Berti ha dato l’immunità a Oriana, mentre Sonia ad Antonella. Qui di seguito le nomination dei Vipponi, che hanno portato al televoto: George, Alberto, Nikita, Giaele, Sarah e Wilma.