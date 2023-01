GF Vip, Antonella declassata da Alfonso: perché la corona è caduta

Passaggio di scettro al Grande Fratello Vip 7? Se nelle prime settimane sembrava essere solo Antonella Fiordelisi la grande protagonista di questa settima edizione, ecco che con il trascorrere del tempo la situazione è cambiata. Ora al centro della scena c’è Oriana Marzoli e nella Casa a dominare la scena ci pensa Edoardo Tavassi. Sono loro attualmente, insieme a Nikita Pelizon, i concorrenti più amati di questa edizione. A finire al centro dell’attenzione dei telespettatori nel corso della puntata del 16 gennaio 2023 sono Oriana e Tavassi. Antonella cerca di farsi notare, ma senza ottenere il risultato da lei probabilmente sperato.

Alfonso Signorini vuole subito parlare con la Marzoli, facendo notare questo dettaglio: “Oriana sei un personaggio centrale di questo GF, veramente sei la regina”. Basta un momento che la vede protagonista per farla finire in tendenza su Twitter. Anche Giulia Salemi fa notare che Oriana è molto amata sul web e che il suo rapporto con Daniele Dal Moro sta appassionando il pubblico. Certo, non mancano i telespettatori che si schierano contro la gieffina venezuelana, che la scorsa settimana è stata eletta proprio dal pubblico la preferita.

Oriana al GF Vip 7 si è avvicinata ad Antonino Spinalbese, Luca Onestini e Daniele Dal Moro: ma chi tra loro le interessa davvero? I telespettatori sognano di vederla a fianco del terzo, con cui attualmente c’è un rapporto molto stretto. Daniele fatica a fidarsi di lei, quasi certo che Luca e Oriana nutrano un interesse reciproco. Dello stesso avviso sono molto concorrenti della Casa, fatta eccezione per Antonella Fiordelisi, la quale crede invece che la Marzoli sia ancora legata ad Antonino.

Ma Alfonso questa sera non chiede alcuna opinione alla Fiordelisi, che rimane lì seduta sul divano in attesa di essere chiamata per un’opinione. Non solo, si infastidisce parecchio quando Oriana viene difesa dal pubblico e da Giulia Salemi. Quest’ultima condivide un Tweet di un telespettatore, che si dice convinto del fatto che se fosse stato un uomo la Marzoli non sarebbe stata attaccata.

“Parlavate di me e lei si sta comportando uguale con gli uomini. Io una volta ho fatto una cosa sbagliata e la pago ancora dopo 4 mesi”, questo lo sfogo di Antonella durante la pubblicità, parlando con alcuni dei suoi compagni. E non finisce qui, Alfonso Signorini la zittisce quando interviene per dire la sua su Edoardo Tavassi e il suo Edoardo Donnamaria.

Il padrone di casa manda in onda alcune clip che vedono Attilio Romita sfogare la sua rabbia contro una situazione che si sarebbe creata in Casa. Il giornalista crede che tra quelle quattro mura Tavassi e Donnamaria tendano a ‘comandare’ e a gestire tutto. I due spiegano in diretta che, invece, si ritrovano a dover organizzare, ad esempio, i momenti di svago perché nessun altro vuole farlo.

A un certo punto, ecco che interviene Antonella Fiordelisi, che va anche contro il suo fidanzato. La gieffina racconta un momento in cui dice di aver notato che ‘i due Edoardo’ tendono a voler tenere le redini di ciò che accade in Casa, soprattutto quando si tratta di organizzare dei giochi. La versione di Antonella, però, non soddisfa il conduttore: “Vabbè questo è un dettaglio che poco ci interessa”.

Questo gesto di Signorini non può non essere notato dai telespettatori, che fanno notare come invece Oriana e Tavassi siano ormai al centro della scena, con tanto di sostegno da parte del pubblico. Persino Attilio dopo le accuse lanciate fa notare: “Edoardo è sicuramente il protagonista di questa avventura”. Nelle scorse settimane, inoltre, ha fatto parecchio discutere il televoto che ha visto trionfare Antonella come preferita del pubblico.

antonella quando ha sentito che oriana é LA protagonista e tavassi IL protagonista #gfvip pic.twitter.com/RWtlE6WmCt — sam ???????? (uomonero) (@SamTonellato) January 16, 2023