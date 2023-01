Francesco Chiofalo ancora contro Antonella Fiordelisi. In un’intervista rilasciata a Giada Di Miceli a Non succederà più, programma in onda su Radio Radio, l’ex protagonista di Temptation Island ha avuto da ridire (di nuovo!) sulla sua ex fidanzata, tra le protagoniste della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Francesco Chiofalo ha parlato prevalentemente della love story tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, attaccando senza mezzi termini l’opinionista di Forum. Secondo il personal trainer il gieffino vorrebbe passare per quello buono e innamorato ma anche lui starebbe traendo vantaggio da questa situazione al GF Vip:

“Antonella ha salvato Edoardo sennò all’interno del programma era totalmente trasparente. È medio, l’uomo centrale. Non è simpatico, ma neanche antipatico, non alto ma nemmeno basso. Lei con me non faceva così, non è innamorata. Stava ben attenta a non farmi arrabbiare. Di Edoardo non gliene frega niente”

Secondo Lenticchio senza la Fiordelisi Donnamaria avrebbe abbandonato la Casa più spiata d’Italia già da tempo, senza lasciare alcun segno all’interno di questa settima edizione. Per Francesco Chiofalo Antonella era più interessata ad Antonino Spinalbese, che l’avrebbe aiutata ad aumentare la sua popolarità data la sua relazione passata con Belen Rodriguez.

Nel corso dell’intervista Francesco Chiofalo ha poi menzionato la vicenda del televoto truccato al Grande Fratello Vip, che ha decretato Antonella Fiordelisi la preferita del pubblico. A detta del fidanzato di Drusilla Gucci ci sarebbe lo zampino del padre della ragazza, con la quale non ha mai avuto un buon rapporto:

“Lei le conoscenze dei bot ce le ha, il padre ce le ha. Lui ha un comportamento non normale, molto agguerrito. Il padre è il suo manager, è entrato lì dicendo che doveva dimagrire. È un discorso da manager, non da padre. Ha strumenti, un personaggio molto noto gli ha passato un contatto giusto. Lui gli strumenti ce li ha. Non so se l’ha fatto ma gli strumenti ce li ha”

La storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo

Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo si sono conosciuti a Temptation Island nel 2017. Lei era la tentatrice di Nicola Panico, ex fidanzato di Sara Affi Fella, mentre Lenticchio partecipava in coppia con l’ex compagna Selvaggia Roma.

Dopo un’amicizia iniziale Antonella e Francesco hanno iniziato ad amarsi nel 2018. La Fiordelisi è stata molto vicina a Chiofalo quando il 33enne ha dovuto affrontare un tumore al cervello. Dopo due anni insieme e la prospettiva di una convivenza la coppia è scoppiata.

Antonella ha lasciato Salerno, dove è nata e cresciuta, per trasferirsi a Milano, dove i genitori le hanno acquistato una casa per poter realizzare il suo sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo. Dopo la fine della liaison con Chiofalo la Fiordelisi non si è più fidanzata ufficialmente con nessuno.

Anche la relazione con Gianluca Benincasa è stata vissuta nel massimo riserbo. Nel mezzo tanti flirt o presunti tali, molti dei quali con calciatori. La Fiordelisi sarebbe stata corteggiata da Nicolò Zaniolo della Roma e si sarebbe incontrata con Weston McKennie della Juventus.

Pare abbia flirtato, inoltre, con Marco Borriello e Massimo Giletti. Dal 2021, invece, Francesco Chiofalo forma una coppia solida e affiatata con l’ereditiera ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi Drusilla Gucci.