UeD, Davide Donadei sul padre: “Mi additavano perché ero ‘figlio di’”

Davide Donaei di Uomini e Donne confessa di aver avuto un passato difficile a causa del padre. Nel video di presentazione aveva rivelato di essere stato vittima di pregiudizi quando era piccolo, da parte di chi conosceva la sua storia personale. Scendendo nel dettaglio, pare che il padre abbia avuto dei problemi con la legge. Ora, nella sua prima intervista su Uomini e Donne Magazine, ha confessato che tra i dodici e i tredici anni ha vissuto momenti davvero difficili, che gli hanno creato tanta sofferenza. I genitori di altri ragazzi lo additavano perché era ‘figlio di’. Lui, però, sapeva di essere stato educato come una brava persona e il fatto di non essere capito lo faceva infuriare. Chi ha avuto modo di conoscerlo, secondo quanto dichiara oggi Davide, ha avuto modo di ricredersi e di comprendere che è un bravo ragazzo. Donadei spiega che aveva un po’ paura delle reazioni, da parte del pubblico, che avrebbe potuto suscitare il suo passato.

UeD, Davide Donadei si confessa sul padre: un passato difficile per il tronista

Un passato davvero difficile per Davide Donadei, che era spaventato dalle reazioni del pubblico. Ora, fortunatamente, crede che in qualunque caso questa esperienza possa regalargli tanto. Cercherà di fare un percorso pulito e di essere sempre rispettoso. Intanto, sul suo compagno d’avventura, Gianluca De Matteis, spende parole positive. Il tronista è convinto che riusciranno a confrontarsi in modo sano, qualora dovesse nascere un dibattito tra loro. Della stessa opinione è Gianluca, il quale è però molto competitivo. De Matteis ha avuto, in passato, delle relazioni con donne più grandi. Nonostante ciò, non ha intenzione di avviare alcuna conoscenza con le dame del parterre Over. Durante questa nuova edizione, Trono Over e Trono Classico convivono in studio e questa decisione è stata presa dopo il consenso del pubblico.

UeD, nessuna rivalità tra Jessica e Sophie: la Antonini parla del figlio

Non c’è nessuna rivalità neanche tra Jessica Antonini e Sophie Codegoni a Uomini e Donne. Le due troniste, nelle loro rispettive interviste, spendono parole abbastanza positive l’una nei confronti dell’altra. La prima, inoltre, parla della sua vita da mamma. Proverà a spiegare al figlio qual è il suo ruolo nel programma, ma non ha intenzione di farlo entrare in questo suo percorso, anche per rispetto del padre.