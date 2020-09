Uomini e Donne, Gianni Sperti e chirurgia estetica: la verità sui ritocchini

Gianni Sperti, in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, rivela la verità riguardante i suoi presunti ritocchini estetici. L’opinionista si ritrova a commentare la decisione presa da Gemma Galgani sulla chirurgia estetica. La dama torinese, questa estate, ha scelto di dare una svolta alla sua vita, cercando l’aiuto del professor Gasparotti. Con qualche ritocco sul volto, Gemma è tornata in studio sorprendendo davvero tutti, anche Nicola Vivarelli. E mentre Tina Cipollari commenta negativamente la decisione della Galgani, Gianni le riserva dei complimenti. Scendendo nel dettaglio, l’opinionista ribadisce di essere favorevole alla chirurgia estetica. Sa, però, che su questa sua affermazione potrebbero arrivare dei giudizi gratuiti, che ormai è abituato a leggere. Da qualche anno, infatti, Gianni viene spesso accusato di aver ricorso alla chirurgia estetica in modo evidente. Lui stesso oggi ne parla e sceglie di rivelare la verità su quei ritocchini estetici.

Uomini e Donne, Gianni Sperti parla dei suoi ‘piccoli ritocchini’ e si complimenta con Gemma Galgani

“Anche io ho fatto dei piccoli ritocchi, nonostante tutti pensino che sia dal chirurgo estetico trecentosessantacinque giorni l’anno”, dichiara Gianni Sperti. Dunque, l’opinionista di Uomini e Donne sceglie oggi di confermare le ipotesi riguardanti i suoi ritocchini in viso. Si definisce una persona a cui piace molto spesso cambiare i suoi look. Questa estate, ad esempio, ha scelto di tingersi i capelli biondi. Pertanto, non può non essere d’accordo con la decisione di Gemma di rinnovarsi. Sperti non solo si complimenta con il professor Gasparotti e con la sua equipe per il lavoro svolto, ma anche con Gemma: “Sta proprio bene”. Non è dello stesso avviso, Tina Cipollari. Quest’ultima, come ha fatto già presente in puntata, pensa che la Galgani sia stata incoerente. In passato, la dama si sarebbe più volte dichiarata contraria alla chirurgia estetica.

Uomini e Donne, perché il Trono Over e il Trono Classico sono uniti: “Ne vedremo delle belle”

Per quanto riguarda, invece, lo studio completamente rinnovato, a parlare sulla rivista ci pensano coloro che guidano il reparto scenografia, Lucia D’Angelo e Cristina Querzola. L’idea di ristrutturare lo studio televisivo è nata, ovviamente, dal pensiero di far convivere i protagonisti del Trono Classico e quelli del Trono Over. Ma perché i due troni sono stati uniti? Nel corso della passata edizione, gli ultimi mesi il programma ha dovuto necessariamente unirli per andare in onda, a causa dell’emergenza legata al Coronavirus. Ora la trasmissione ha scelto di continuare su questa strada e di continuare a far convivere i due troni. Il motivo? La sperimentazione, avvenuta nella scorsa edizione, aveva soddisfatto il pubblico. Pertanto, hanno scelto di confermare questa idea per la nuova stagione del programma. A detta di Gianni, ne vedremo delle belle!

Tina Cipollari si scaglia contro Gemma Galgani e ammette di essersi commossa quando ha rivisto il pubblico in studio

Nella sua doppia intervista con Gianni Sperti, Tina non riserva parole carine a Gemma. Anzi, la definisce antipatica e arrogante. Nel frattempo, entrambi gli opinionisti rivelano di trovare i nuovi quattro tronisti – Davide, Gianluca, Jessica e Sophie – interessanti e molto tranquilli. La Cipollari, inoltre, ammette che è stato molto commovente ritrovare in studio il pubblico, assente negli ultimi mesi della passata edizione a causa dell’emergenza legata al Coronavirus.