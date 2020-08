UeD Gianni Sperti stravolge il look (foto) e spiega il motivo: la scelta

Tempo di cambiamenti per Gianni Sperti, il noto opinionista di Uomini e Donne. Nelle scorse ore l’ex marito di Paola Barale è apparso sui social con una acconciatura inedita: biondo ossigenato e capello ballerino. Una scelta, quella di stravolgere la capigliatura, non casuale. Gianni ha infatti spiegato con un lungo post pubblicato su Instagram perché ha optato per questo mutamento della sua immagine. Nella fattispecie, ha raccontato di aver sempre bisogno di cambiare. In più, stavolta, c’è stato un ulteriore stimolo a guidarlo. Vale a dire la necessità di mettersi alle spalle, anche da un punto di vista ‘plastico’, un periodo difficile: quello che hanno attraversato milioni di persone con lo scoppio della pandemia di coronavirus.

UeD Gianni Sperti rivoluziona il look: “”Piace a me e continuerò a fare sempre quello che sento”

Nel lungo messaggio social, Gianni ha dichiarato di essere sempre alla ricerca di novità e per questo di essere un uomo “camaleontico”, proiettato verso l’adattamento. Questione di inclinazione, ma anche questione di tedio. Chi è come lui si annoia a “vedere sempre la stessa immagine allo specchio”. Dunque, meglio mutare, reinventarsi e non rimanere ancorati sempre agli stessi schemi. Sperti spiega anche che ogni suo ‘colpo di testa’ – in questo caso l’espressione può essere presa alla lettera – è come se segnasse “un nuovo capitolo” della sua “vita“. Certo, prosegue l’opinionista di Uomini e Donne, non a tutti piace un modo di essere così libero. “Piace a me e continuerò a fare sempre quello che sento, mi rigenera”, chiosa con orgoglio Gianni.

UeD Gianni Sperti e il “passato scomodo” da mettersi alle spalle

Il volto noto di UeD ha trovato anche un motivo più profondo in riferimento alla sua scelta di cambiare look, sostenendo che la decisione è pure un modo per “dimenticare un passato scomodo” come quello che l’Italia e più in generale il mondo ha vissuto e tuttora sta vivendo per via dell’emergenza sanitaria dettata dall’epidemia di Covid-19. Chissà se Sperti manterrà il nuovo look fino a settembre, quando ripartirà Uomini e Donne, oppure se al ritorno in studio lo troveremo in panni più ‘usuali’. Nel frattempo si gode le vacanze, cercando di sfuggire alla calura soffocante di questi primi torridi giorni di agosto. Nel dating show di Canale 5 ritroverà anche l’amica Tina Cipollari, altra opinionista di punta della trasmissione della rete ammiraglia Mediaset.