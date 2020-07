UeD, Tina Cipollari è una furia: “Vergognatevi”, Kikó, Vincenzo e i figli

Tina Cipollari parla poco sui social ma quando lo fa non accade mai per motivi blandi. Siamo abituati a vederla in studio indossare i panni dell’opinionista simpatica e talvolta esagerata, in alcuni casi anche fuori luogo, ma abbiamo pure assistito ad alcune sue interviste, ad esempio a quella di Silvia Toffanin a Verissimo, in cui sono emersi altri lati del suo carattere che l’hanno fatta conoscere meglio e diversamente, cioè come una donna seria e riservata; aggiungete a questo poi lo scherzo fattole dalle Iene, alla fine del quale l’opinionista si rivelò persino pronta a denunciare suo figlio per toglierlo dai guai, e no: non si tratta di un comportamento scontato. Ecco perché Tina avrà reagito senz’altro malissimo quando ha letto l’ultimo articolo di Di Più in cui si scrive di una sua rottura con Vincenzo Ferrara e di un ritorno di fiamma con Kikó Nalli.

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara, la storia d’amore protagonista del gossip: nessuna rottura, parla l’opinionista di Uomini e Donne

Il gossip era senza dubbio di quelli ghiotti, visto che non si era mai parlato di una crisi fra Tina e Vincenzo, anzi tutti sapevamo di un matrimonio se non imminente, a causa del Covid-19, almeno nei piani di entrambi. Eppure Di Più ha parlato chiaramente di un allontanamento da Ferrara e di un contemporaneo riavvicinamento al parrucchiere che un tempo fece capitolare l’opinionista di Uomini e Donne. Peccato che i fatti non stiano così, e a sottolinearlo è stata proprio Tina che su Instagram ha pubblicato un lunghissimo sfogo tra le sue storie dopo aver condiviso anche un post di Simone Di Matteo, suo amico di sempre, sconcertato dal gossip emerso in questi giorni. Veniamo subito alle parole della Cipollari.

UeD, Tina Cipollari esplode su Instagram: “Vergognatevi”, l’opinionista scende in campo per i figli

“Quello che proprio non capisco – queste le parole di Tina dopo essersela presa con chi mette in giro gossip sterili e dannosi – è come si possa, in una testata così importante, riportare voci di corridoio che non fanno bene a nessuno, specialmente ai miei figli che vorrei ricordare essere ancora dei minori e che magari non hanno superato del tutto la mia separazione dal padre. Queste fake news illudono e destabilizzano solamente i miei ragazzi. Vergognatevi!”. Tina ha precisato di essere una donna felicemente divorziata e che vive da ben due anni una nuova storia: rumor smentiti clamorosamente dunque, visto che non solo la Cipollari non si è lasciata con Vincenzo ma non si è neanche riavvicinata a Kikó Nalli. Possiamo capire la rabbia dell’opinionista di UeD perché è ovvio che rumor di questo tipo coinvolgano i figli e le loro aspettative. Staremo a vedere cosa risponderà la rivista.