Davide Donadei dopo il GF Vip 7 ha spiegato il suo punto di vista sull’ex fidanzata Chiara Rabbi. I due si sono lasciati qualche mese prima che lui diventasse un Vippone di Alfonso Signorini, tuttavia durante la sua avventura nella Casa si è parlato poco e nulla della ex. Nonostante il loro amore sia nato davanti alle telecamere, gli autori del Grande Fratello Vip non devono aver reputato interessante approfondire la questione. Eppure mentre Davide era rinchiuso a Cinecittà si è parlato di lui al di fuori.

Ci sono state diverse rivelazioni di Arianna Gianfelici, anche Chiara Rabbi ha parlato in più occasioni ma niente. L’unico suo messaggio che è stato mostrato in puntata ha portato a una sfuriata di Davide contro Tavassi, ma nulla più. In questi giorni Davide ha rilasciato una intervista a Novella 2000 e ha parlato del suo percorso come anche della ex Chiara. Nella Casa aveva tentato di riaccendere i riflettori sulla loro storia parlando di una possibile riappacificazione, adesso che è fuori è tornato al pensiero iniziale: non c’è più niente da fare. Anche lui si è detto dispiaciuto che, in un certo senso, non si sia parlato di quanto si diceva di lui fuori:

“L’unica cosa che mi è dispiaciuta è non essermi potuto difendere dal momento in cui sono apparse sui social quelle dichiarazioni false su di me. Chiara ha fatto una cosa gravissima. Sapeva quanto io ci tenessi a partecipare al Grande Fratello e sapeva anche quanto un post avrebbe scatenato un putiferio sui social. Ha scritto su Twitter di essere stata tradita dal sottoscritto durante la nostra relazione, quando sa benissimo che non è così”

A questo punto, Davide ha accusato Chiara di essere a caccia di visibilità:

“Lo ha fatto solo per visibilità, nient’altro. Certo, mi rendo conto che a tutti fa piacere essere invitati in trasmissione in prima serata per fare dei confronti. Ma non giustifica il fatto che mi avrebbe creato dei problemi in tv. Evidentemente Chiara voleva questo, e si è permessa di scrivere quelle cose assurde. Conosce il nostro mondo e sa che queste cose si fanno per fare rumore. Paradossalmente non mi va nemmeno di biasimarla, ma lo trovo ingiusto”

In realtà Chiara non ha fatto altro che regalare una dinamica a Davide Donadei al GF Vip 7, e nonostante ciò il blocco è stato sulla litigata con Tavassi. Aperto e chiuso nel giro di una manciata di secondi. Quindi è tornato a difendersi sostenendo di non aver mai tradito Chiara Rabbi. Ha incontrato un’altra ragazza dopo averla lasciata da una decina di giorni, senza che ci fosse qualcosa di fisico. Questa la sua versione dei fatti. E poi ancora contro Chiara:

“Tra di noi era finita. Deve capire che adesso ho la mia vita, che deve andare avanti. Non ci sarà neanche amicizia tra noi. Abbiamo anche la stessa agenzia ma cerchiamo in tutti i modi di evitare eventi che ci vedano insieme. Per non creare situazioni imbarazzanti”

Dichiarazioni che giungono dopo che i due si sono rivisti e hanno parlato. Detto ciò, Davide Donadei pensa di essere stato penalizzato al GF Vip 7 da un particolare: “Sono stato troppo me stesso in alcuni momenti. Non sono mai caduto in basso“. Il pubblico dei social, quello che segue la diretta 24 ore su 24, ha un’idea ben diversa sul fatto che non sia mai caduto in basso: alcune sue esternazioni hanno scatenato bufere mica da poco.