Chiara Rabbi con un semplice messaggio è riuscita a regalare la prima dinamica a Davide Donadei al Grande Fratello Vip 7. L’ex tronista ha passato questi mesi nella Casa a giudicare e sentenziare sugli altri, rimanendo in disparte. Tanto è vero che sui social si è guadagnato il titolo di “comodino”. Da settimane ormai il pubblico di Twitter chiede che vengano mostrate in puntata le parole poco carine che dice sugli altri, su Oriana Marzoli in primis, ma non accade mai. Forse perché gli autori lo ritengono poco rilevante anche per questo?

Fatto sta che andando avanti così si è guadagnato, nella Casa, la fama di bravo ragazzo e rispettoso. Anche perché è sempre pronto a puntare il dito contro chi, secondo lui, non si comporta bene verso il partner. Nella puntata di lunedì sera però l’ex fidanzata Chiara ha insinuato parecchi dubbi nei Vipponi. Chiara ha fatto palesemente capire che Davide non si sia comportato bene con lei, e tutti sanno che si parlava di tradimenti nella loro relazione. Donadei non ha battuto ciglio, pare abbia preferito glissare per non far emergere ancor di più questa dinamica. Coda di paglia, forse?

Ebbene, questa coda di paglia è così lunga che ieri si è incendiata con un niente. Edoardo Donnamaria ha scoperto di essere stato nominato da Davide e c’è stato un confronto tra i due. Si sono ritrovati a discutere della questione Nicole Murgia, con Davide che dava giudizi sul comportamento di Donnamaria con la Murgia. Perché era fidanzato, o almeno qualcosa di simile, con Antonella Fiordelisi, non per altro. Tra i tanti spettatori in cucina c’era, sul divano, Edoardo Tavassi: con una domanda ha incendiato Davide.

A Tavassi è bastato chiedere spiegazioni del tweet di Chiara per far sboccare il salentino. Ha chiesto qualcosa come “Il tweet su di te a cosa è riferito?”, non si riesce a sentire bene tra urla e microfono contro il divano. Davide ha cominciato a urlare contro Tavassi:

“Stai pisc…ndo fuori dal vaso. Edoardo mi fai incaz…re, te lo giuro su mia madre. Perché non sai un ca..o e stai parlando. Come ca..o ti permetti? Ma se neanche sai? Come ca..o ti permetti? Ma che ca…o fai Edoardo? Io non ne voglio parlare e ne parli tu? Ma scusa, ma come ti permetti? Abbi rispetto!”

Antonella e Nikita cercavano di calmare Davide e ad allontanarlo, pensando magari che potesse arrivare a uno scontro fisico. Tavassi è rimasto fermo e sereno sul divano e rispondeva così: “Tu stai giudicando lui”. Davide ha perso la calma più di prima: “Io non sto giudicando Edoardo, sto giudicando un suo comportamento. Cosa ca..o sai? E allora non parlare. Fuori è un’altra roba, io giudico quello che vedo qua”.

Nel mentre Tavassi rispondeva con queste parole: “Io non so niente, ma lo hanno mandato là. Io parlo quanto mi pare. Lo hanno fatto vedere a tutti!”. Quindi ancora Davide Donadei ha fatto riferimento a Chiara: “Falla venire prima e poi ti spiego. Ma come ti permetti. Non toccare le cose mie, parla delle cose che vedi qua. Non sai un ca..o, allora me lo chiedi!”. Gli hanno fatto notare che in effetti Tavassi gli avesse appunto chiesto spiegazioni del tweet, che poi era una storia Instagram in realtà. Ma niente, Davide era convinto che Edoardo avesse sbagliato. Forse anche perché mentre era agitato c’era Antonella che continuava a sussurrargli “È una provocazione”.

Daniele difende Tavassi con Davide: “A te non frega, ma neanche a lui e fa quello che vuole”

Davide è finito in lacrime, prima lavando i piatti e poi rifugiandosi in piscina. Quando è tornato ha avuto un confronto con Daniele Dal Moro, che provava a fargli capire che Tavassi avesse fatto una semplice domanda anche legittima considerando che fra loro non c’è questo gran rapporto da pretendere che lo facesse in privato e in amicizia.

Davide continuava a ripetere: “Non me ne frega nulla, devi farti i ca..i tuoi”. Quindi Daniele ha difeso Tavassi: “Tu è inutile che continui a dirmi che non te ne frega nulla, anche a lui non frega niente di te quindi continua a fare quello che vuole”. Ancora Davide: “E allora si prende le conseguenze”. E sempre di nuovo Daniele: “E tu idem da lui”.

Dello scontro tra Davide e Tavassi al GF Vip, sebbene il secondo sia rimasto sereno, se ne è parlato per tutta la Casa. Tavassi si è fatto un’idea: “Con una reazione così allora non hai la coscienza a posto”. Idea largamente condivisa sui social, anche perché solo i Vipponi non sanno che si è parlato di tradimenti di Davide a Chiara. Tanto è vero che Andrea ha provato a difenderlo dicendo che il tweet è stato frainteso e che la Rabbi intendesse solo dire ad Antonella “Benvenuta nel club di chi soffre per amore”. Invece non è proprio così…

