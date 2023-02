Il gossip tiene sempre banco al Grande Fratello Vip. Nelle scorse ore l’ex tronista di Uomini e Donne Davide Donadei, a colloquio con Antonella Fiordelisi, ha parlato di una sua vicenda sentimentale, affermando di avere avuto una liaison con una donna famosa. Si è ben guardato, però, di fare nome e cognome della persona a cui ha fatto riferimento. Qualcosina in più se lo è comunque lasciato sfuggire, lasciando intendere che la ragazza in questione vivrebbe a Casoria, in provincia di Napoli. La questione naturalmente è stata commentata sui social ed è giunta all’orecchio di Chiara Rabbi, ex di Donadei. E no, non ha preso affatto bene le rivelazioni del giovanotto.

“Io sono stato con una famosa”, ha spiegato Donadei alla compagna di viaggio Fiordelisi senza aggiungere alcunché se non che si tratta di una donna di Casoria. Gli affezionati del reality show più spiato d’Italia e di Uomini e Donne hanno pensato che si trattasse di Roberta, una bella ragazza che corteggiò Davide quando questo sedeva sul Trono del programma di Maria De Filippi. Un buco nell’acqua, come ha reso noto Chiara Rabbi la quale è però sbottata su Instagram, scagliandosi contro l’ex e facendo capire di avere perfettamente capito a chi si è riferito Davide.

“Forse lo so invece, è che sono piena considerando che anche su questa tizia abbiamo litigato e io sono passata da matta, gelosa, eccessiva e opprimente. Comunque, mi sono giusto tolta qualche sassolino perché la situazione sta diventando imbarazzante. Qui, giorno dopo giorno, conferma cose”. Così Chiara Rabbi che ha lasciato intendere a chiare lettere non solo di avere compreso quale sia la donna a cui si è riferito l’ex ma pure di conoscerla. Il suo sfogo è poi proseguito, con tanto di frecciatine al veleno. La Rabbi ha infatti affermato che tale conquista del suo ex non è certo famosa. Anzi avrebbe ricevuto un po’ di visibilità proprio grazie a lei.

“Buongiorno, sapete che, se posso, evito sempre. Non so perché, questa mattina mi sono svegliata leggendo, e non vi dico ca**ate, duecentocinquanta messaggi tutti uguali. Io so benissimo di chi sta parlando e non è questa tizia, è un’altra, l’ennesima. Mi fa rabbia, ad oggi, questa piccola parentesi perché fondamentalmente è la stessa persona, non mi viene da dire “donna”…La stessa “femmina” che si proclamava addirittura mia amica, che nel momento in cui eravamo in crisi mi propose di fare due o tre giorni insieme in vacanza. Che poi, sta “poraccia”, di famoso aveva solo la conoscenza con me.

Lo sfogo fiume di Chiara Rabbi contro Davide Donadei dopo le rivelazioni fatte dall’ex al Grande Fratello Vip

Chiara è stata un fiume in piena ed ha sostenuto che Davide stia cercando di far saltare fuori cose che lo riguardano per avere spazio al GF Vip e magari guadagnarsi qualche clip nel corso della diretta in prime time su Canale Cinque: